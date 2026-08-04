ΑΑΔΕ: Ποιοί φορολογούμενοι θα λάβουν «ραβασάκια» από την Εφορία

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Από “κόσκινο” περνά η ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025 πολιτών προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα.

Ειδικότερα, η Αρχή θα πραγματοποιήσει διασταυρώσεις των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις με πληροφορίες που έχει ήδη αντλήσει από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει το πληροφοριακό σύστημα BANCAPP. Εάν όμως διαπιστωθεί πως τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η διαδικασία ελέγχου και οι πιο πολύπλοκες υποθέσεις θα παραπέμπονται σε εξειδικευμένα ελεγκτικά κλιμάκια προκειμένου να διευρυνθούν περαιτέρω.

Με άλλα λόγια στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται:

οι πολίτες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες διαβίωσης ή εμφανίζουν σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις,

οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από το εξωτερικό. Ενδεικτικά σε αυτά συγκαταλέγονται τόκοι, συντάξεις ή μισθοί πιυ δεν δηλώνονται,

τα αδήλωτα αναδρομικά ποσά των μισθωτών και των συνταξιούχων ή πρόσθετες αποδοχές.

ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια ή από βραχυχρόνιες μισθώσεις,

ελεύθεροι επαγγελματίες με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική οικονομική δραστηριότητα, όπως αυτό προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ποιοι θα λάβουν ραβασάκια

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν κυρίως οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ σε ετήσια βάση και οι καταναλωτικές δαπάνες τους αγγίζουν τις 100.000 ευρώ ή ξεπερνούν το ποσό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση αναμένεται να αποστείλει τουλάχιστον 12.000 ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να εξηγήσουν στην Εφορία τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν αποκλίσεις στα φορολογικά τους στοιχεία ή σε υποθέσεις προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα, ηλεκτρονική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ θα λάβουν οι πολίτες εάν η φορολογική δήλωση τους είναι ελλιπής ή είναι ανακριβής, ύστερα από σχετικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που έχουν διενεργηθεί από την ίδια την Αρχή.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να δώσουν εξηγήσεις στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Ελέγχων (ΚΕΦΟΔΕ). Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τους υπόχρεους.

Διευκρινίζεται πως, εάν από τον τελικό έλεγχο επιβεβαιωθούν αποκλίσεις ή αδήλωτα εισοδήματα, τότε θα επιβληθούν στους παραβάτες επιπρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις και διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται. Αυτά θα διαμορφωθούν ανάλογα με τη φύση της παράβασης και μπορούν να φθάσουν ακόμη και στο 50% της διαφοράς φόρου που θα προκύψει.

Οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ εστιάζουν στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν μεταξύ άλλων:

μερίσματα,

ηλεκτρονικές πληρωμές (κωδικοί 049-050),

αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,

στοιχεία ιδιοκατοίκησης,

δηλώσεις φιλοξενίας και φιλοξενούμενων.

τόκους τραπεζικών καταθέσεων και repos,

αναδρομικές αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές,

ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας,

δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων,

δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,

καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος άνω των 1.000 ευρώ,

αυξημένες καταναλώσεις νερού που μπορεί να υποδηλώνουν αδήλωτες πισίνες,

εισοδήματα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις,

δαπάνες νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές

Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία του πρώτου κύκλου διασταυρώσεων, μετά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να διενεργήσουν πιο στοχευμένους ελέγχους στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ή προκύπτει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας.

Σε αυτήν την φάση, θα εφαρμοστούν οι λεγόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση της ρευστότητας, της καθαρής περιουσιακής θέσης, του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά και των συναλλαγών σε μετρητά. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προσδιορίσει κατ’ εκτίμηση τον οφειλόμενο φόρο.

Ιδιαίτερη βάρος θα δοθεί και στις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020 που θα παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου 2026.