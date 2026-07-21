Βάσεις 2026: Αυτές οι σχολές θα έχουν τη μεγαλύτερη πτώση

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Βάσεις 2026: Μικρή πτώση στις Νομικές στις Ψυχολογίες, σημαντική άνοδο στις Πολυτεχνικές και αυξήσεις στις Ιατρικές σχολές.

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι οι προβλέψεις βασίζονται σε μαθηματικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζει εδώ και 14 χρόνια και περιλαμβάνει όλες τις σχολές του μηχανογραφικού. Όπως εξήγησε, επιλέγει να δημοσιοποιεί τις εκτιμήσεις μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών, ώστε να μην επηρεάζονται οι επιλογές των υποψηφίων.

Μικρή πτώση σε Νομικές και Ψυχολογίες

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο, οι χαμηλότερες επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά αναμένεται να οδηγήσουν σε περιορισμένη υποχώρηση των βάσεων στις Νομικές Σχολές.

Η Νομική Αθήνας εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 17.750 μόρια και η Νομική Κομοτηνής στα 16.575. Η πτώση υπολογίζεται μεταξύ 120 και 150 μορίων, ενώ στις Ψυχολογίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης προβλέπεται μείωση περίπου 125 έως 175 μορίων.

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Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Φιλολογία Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται άνοδος περίπου 773 μορίων λόγω της μεταβολής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Παράλληλα, τόσο στη Φιλολογία Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις.

Για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας, η εκτίμηση τοποθετεί τη βάση κοντά στις 16.000 μονάδες.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις Πολυτεχνικές

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένονται οι εντονότερες ανοδικές μεταβολές, κυρίως λόγω των υψηλών επιδόσεων στη Φυσική και της καλύτερης εικόνας στα Μαθηματικά.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 18.850 μόρια, με άνοδο 460 μορίων, ενώ οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί του ΑΠΘ περίπου τα 18.560, αυξημένοι κατά 600 μόρια.

Για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Πάτρας προβλέπεται άνοδος περίπου 925 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά στα 18.650 μόρια.

Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται και στα Μαθηματικά Τμήματα, με την Αθήνα να μπορεί να ανέβει περίπου 1.200 μόρια και τη Θεσσαλονίκη 1.187. Αντίθετα, στο Φυσικό Θεσσαλονίκης προβλέπεται πτώση περίπου 1.518 μορίων, λόγω της μείωσης του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

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Πάνω από 19.000 μόρια η Ιατρική Αθήνας

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, οι Ιατρικές σχολές αναμένεται επίσης να κινηθούν ανοδικά, αλλά με μικρότερη ένταση σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Η Ιατρική Αθήνας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 19.000 μόρια, ενώ η Ιατρική Αλεξανδρούπολης κοντά στα 18.350, από 17.975 μόρια την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση στις Ιατρικές υπολογίζεται από 200 έως 400 μόρια και αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά και τις Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές.

Ακόμη μεγαλύτερες μεταβολές προβλέπονται στις σχολές Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, όπου στη ζώνη των 13.000 έως 15.000 μορίων οι βάσεις μπορεί να αυξηθούν έως και κατά 800 μόρια.

Περιορισμένες μεταβολές στις Οικονομικές σχολές

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, η εικόνα εκτιμάται ότι θα είναι πιο σταθερή. Οι χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία φαίνεται ότι εξισορροπήθηκαν από τα καλύτερα αποτελέσματα στα Μαθηματικά.

Στις υψηλόβαθμες Οικονομικές σχολές αναμένεται μικρή άνοδος, περίπου 50 μορίων, ενώ στις χαμηλότερες σχολές προβλέπεται ήπια πτώση.

Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται περίπου στα 18.450 μόρια, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η αβεβαιότητα γύρω από την Πληροφορική

Για τις σχολές Πληροφορικής, ο Στράτος Στρατηγάκης ανέφερε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η έντονη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις απολύσεις στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει επηρεάσει τις επιλογές των υποψηφίων.

Η εικόνα αυτή θα αποσαφηνιστεί μετά την ανακοίνωση των βάσεων και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις πρώτες προτιμήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, ιδιαίτερα στο εξωτερικό.