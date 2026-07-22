Βάσεις 2026: Επίσημο! Ποιά μέρα θα ανακοινωθούν

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Οι Βάσεις 2026 ανακοινώνονται την Πέμπτη 23 Ιουλίου μετά τις 11:00, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για άνοδο σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές σχολές και μικρές μεταβολές στα υπόλοιπα πεδία.

Οι Βάσεις 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη 23 Ιουλίου, μετά τις 11 το πρωί, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Συνολικά, 89.032 υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Την ημερομηνία ανακοίνωσης γνωστοποίησε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην ΕΡΤ.

Οι τρόποι ενημέρωσης των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις διαφορετικούς τρόπους για να ενημερωθούν σχετικά με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται.

Βάσεις 2026: Αυτές οι σχολές θα έχουν τη μεγαλύτερη πτώση

Η πρώτη επιλογή είναι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, όπου απαιτείται η συμπλήρωση του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων των προσωπικών στοιχείων με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση επιτυχίας, εμφανίζεται το τμήμα εισαγωγής, ενώ σε διαφορετική περίπτωση προβάλλεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου θα λάβουν το αποτέλεσμα και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τέλος, οι πίνακες θα αναρτηθούν και στα Λύκεια της χώρας, με μοναδικό αναγνωριστικό τον οκταψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι τάσεις στο 1ο και το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο πρώτο Επιστημονικό Πεδίο, οι εκτιμήσεις του μαθηματικού και συμβούλου σταδιοδρομίας Στράτου Στρατηγάκη δείχνουν μικρή πτώση στις Νομικές Σχολές και στα τμήματα Ψυχολογίας. Η Νομική Αθήνας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 17.750 μόρια, ενώ η Νομική Κομοτηνής περίπου στα 16.575 μόρια.

Την ίδια στιγμή, διαφοροποιήσεις καταγράφονται και σε άλλα τμήματα, με τη Φιλολογία Θεσσαλονίκης να εμφανίζει σημαντική άνοδο, η οποία αποδίδεται στην αλλαγή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Αντίθετα, τα Παιδαγωγικά Τμήματα διατηρούν σχετικά σταθερή εικόνα.

Στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο αναμένεται η μεγαλύτερη άνοδος των φετινών βάσεων. Οι υψηλές επιδόσεις στη Φυσική και η βελτίωση των αποτελεσμάτων στα Μαθηματικά οδηγούν σε αυξημένες απαιτήσεις για τις Πολυτεχνικές σχολές, με τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του ΕΜΠ να εκτιμώνται στα 18.850 μόρια και τους Μηχανολόγους Μηχανικούς περίπου στα 18.650.

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Σημαντικές μεταβολές προβλέπονται και στα τμήματα Θετικών Επιστημών, καθώς τα Μαθηματικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εμφανίζουν ισχυρή ανοδική τάση, ενώ στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ εκτιμάται αισθητή πτώση.

Η εικόνα στις Ιατρικές και τις Οικονομικές σχολές

Στο τρίτο Επιστημονικό Πεδίο, οι Ιατρικές Σχολές αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς σε σύγκριση με τις Πολυτεχνικές. Η Ιατρική Αθήνας εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 19.000 μόρια, ενώ η Ιατρική Αλεξανδρούπολης προβλέπεται να ξεπεράσει τα 18.300.

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται επίσης στις σχολές Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής, με τη Φυσική να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των φετινών επιδόσεων.

Στο τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο, οι μεταβολές εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες. Οι χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία φαίνεται να αντισταθμίζονται από τα καλύτερα αποτελέσματα στα Μαθηματικά, οδηγώντας σε μικρές αυξήσεις στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές και οριακές μειώσεις σε τμήματα χαμηλότερης ζήτησης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελικές ανακοινώσεις

Παρά τις εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες, οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν με την επίσημη ανακοίνωση των Βάσεων από το Υπουργείο Παιδείας.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις σχολές υψηλής ζήτησης, καθώς ακόμη και μικρές διακυμάνσεις στις βαθμολογίες και στις προτιμήσεις των υποψηφίων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.