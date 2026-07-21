Βάσεις 2026: Αυτές είναι οι νέες τάσεις – Τέλος εποχής για τις κλασικές σχολές, ποιές ειδικότητες κερδίζουν τους υποψηφίους

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Οι υποψήφιοι στρέφονται πλέον σε σύγχρονα και διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν τεχνολογία, διοίκηση και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, οι επιλογές των υποψηφίων δείχνουν ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με Το Βήμα, οι παραδοσιακές σχολές που για δεκαετίες συνδέονταν με κοινωνικό κύρος και επαγγελματική ασφάλεια χάνουν έδαφος, ενώ αυξάνεται το ενδιαφέρον για προγράμματα που προσφέρουν συγκεκριμένες δεξιότητες και περισσότερες επαγγελματικές διεξόδους.

Βάσεις 2026: Αυτές οι σχολές θα έχουν τη μεγαλύτερη πτώση

Η επιλογή σχολής δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στον τίτλο ενός τμήματος ή στην προοπτική διορισμού στο Δημόσιο. Οι νέοι εξετάζουν περισσότερο το περιεχόμενο των σπουδών, τον βαθμό σύνδεσης με την τεχνολογία, τη δυνατότητα εξειδίκευσης και τις προοπτικές απασχόλησης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Η υποχώρηση των παραδοσιακών επιλογών

Για πολλά χρόνια, οι Φιλολογίες, τα Ιστορικά Τμήματα και άλλες θεωρητικές σχολές βρίσκονταν ψηλά στις οικογενειακές και μαθητικές προτιμήσεις, καθώς θεωρούνταν ότι προσφέρουν έναν σχετικά ασφαλή δρόμο προς την απασχόληση στο Δημόσιο. Η εικόνα αυτή έχει πλέον διαφοροποιηθεί αισθητά.

Το πολυετές «πάγωμα» των μαζικών διορισμών, ο κορεσμός επαγγελμάτων και οι οικονομικές κρίσεις συνέβαλαν στη μείωση της ζήτησης για αρκετές από αυτές τις σχολές, χωρίς αυτό να αναιρεί την ακαδημαϊκή αξία των γνωστικών τους αντικειμένων. Παράλληλα, η κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και το δημογραφικό επηρεάζουν τις επιλογές που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας επισημαίνει ότι τα Παιδαγωγικά Τμήματα και σχολές που οδηγούν παραδοσιακά στην εκπαίδευση, όπως τα Μαθηματικά Τμήματα, καταγράφουν υποχώρηση, καθώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν θεωρείται πλέον τόσο ελκυστικό όσο στο παρελθόν.

Οι ανθρωπιστικές σπουδές αναζητούν νέο προσανατολισμό

Ακόμη και στο θεωρητικό πεδίο, οι υποψήφιοι δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τμήματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα. Οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές ενισχύονται, καθώς συνδυάζουν γνώσεις από το δίκαιο, την πολιτική και την οικονομία και προσφέρουν περισσότερες πιθανές επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, η διεύρυνση του αντικειμένου των συγκεκριμένων τμημάτων, ιδιαίτερα μέσα από τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, έχει συμβάλει στην αύξηση της ζήτησής τους.

Ανακοινώνονται οι βάσεις 2026: Τι πρέπει να ξέρετε

Παράλληλα, κλάδοι όπως οι ξένες φιλολογίες επιχειρούν να ξεφύγουν από το στενό πλαίσιο της διδασκαλίας, συνδέοντας τα προγράμματά τους με τη μεταφραστική τεχνολογία, την ψηφιακή εκπαίδευση και τη μηχανική μάθηση.

Τουρισμός, ναυτιλία και Logistics κερδίζουν έδαφος

Η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται σε τμήματα που συνδέονται άμεσα με την οικονομία, την τεχνολογία και την αγορά εργασίας. Τουριστικές σπουδές, Logistics, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διαφήμιση και Πληροφορική συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Ο Γιώργος Χατζητέγας κάνει λόγο για σαφή μετατόπιση υποψηφίων από τις κλασικές επιλογές του 2ου Επιστημονικού Πεδίου προς το 4ο Πεδίο, όπου βρίσκονται σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν και οι ναυτιλιακές σπουδές, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος διαθέτει ανοιχτές θέσεις εργασίας και αναζητά συνεχώς προσωπικό. Η άμεση σύνδεση των σπουδών με συγκεκριμένες ανάγκες απασχόλησης αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Τα σύγχρονα προγράμματα υπερβαίνουν τη γεωγραφία

Η έδρα ενός πανεπιστημιακού τμήματος εξακολουθεί να επηρεάζει τις επιλογές, ιδιαίτερα λόγω του κόστους στέγασης και διαβίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν προγράμματα που προσελκύουν φοιτητές ακόμη και όταν λειτουργούν μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα, επειδή προσφέρουν σύγχρονο και σύνθετο αντικείμενο σπουδών.

Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και επιστημονικός διευθυντής της EMPLOY EDU, Χρήστος Ταουσάνης, αναφέρει ως παράδειγμα το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Το συγκεκριμένο τμήμα συνδυάζει Πληροφορική, επικοινωνία και πολιτισμό, περιλαμβάνοντας αντικείμενα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική πραγματικότητα και η μουσειολογία. Αυτό το διεπιστημονικό περιεχόμενο του επιτρέπει να προσελκύει φοιτητές και από μεγάλα αστικά κέντρα.

Το μοντέλο της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Χαρακτηριστική περίπτωση της νέας τάσης αποτελεί το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνδυάζει διοίκηση, οικονομία και τεχνολογία.

Η απήχησή του οδήγησε στη δημιουργία πέντε ακόμη τμημάτων με την ίδια ονομασία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Κατά τον Γιώργο Χατζητέγα, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι υποψήφιοι δεν περιορίζονται πλέον στη «βιτρίνα» ενός τίτλου, αλλά εξετάζουν ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών και τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν.

Τα πανεπιστήμια προσαρμόζονται στις νέες προτιμήσεις

Οι μεταβολές στις επιλογές των υποψηφίων επηρεάζουν και τη στρατηγική των ίδιων των πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζητέγα, το 45% των τμημάτων ανήκει πλέον σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία, με το 4ο Πεδίο να περιλαμβάνεται πολύ συχνά μεταξύ αυτών.

Η μετατόπιση αυτή συνδέεται με τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων που συγκεντρώνει το Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής και με την προσπάθεια των ιδρυμάτων να προσελκύσουν περισσότερο ενδιαφέρον.

Μέσα από τη διεύρυνση της πρόσβασης και τη δημιουργία συνδέσεων ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, τα πανεπιστήμια επιχειρούν να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα των τμημάτων τους και να περιορίσουν τον κίνδυνο κενών θέσεων.

Το νέο κριτήριο είναι η προσαρμοστικότητα

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού διαπιστώνουν ότι αναδύεται μια δυναμική ομάδα τμημάτων που δεν στηρίζεται στην παράδοση ή στο κοινωνικό κύρος, αλλά στα σύγχρονα προγράμματα και στην άμεση σχέση με την απασχόληση.

Οι υποψήφιοι αναζητούν σπουδές που συνδυάζουν τεχνολογία, διοίκηση και εφαρμοσμένες γνώσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για σχετικά νέα πανεπιστημιακά τμήματα.

Η τάση αυτή δείχνει ότι η επαγγελματική ασφάλεια συνδέεται πλέον λιγότερο με έναν στατικό τίτλο σπουδών και περισσότερο με την ψηφιακή εξοικείωση, τη διεπιστημονικότητα και την ικανότητα προσαρμογής στις τεχνολογικές και οικονομικές μεταβολές.