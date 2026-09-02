Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Πότε έρχεται η πτώση της θερμοκρασίας

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Αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες.

Σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 34 βαθμών Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη: Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στη Μακεδονία αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά, ενώ σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και πιθανόν Πελοπόννησο αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 με 37 βαθμούς, με την Ήπειρο να καταγράφει ελαφρώς χαμηλότερες ελάχιστες τιμές.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται στα ορεινά, ενώ σε Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά και Κεντρική Πελοπόννησο ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα διατηρηθούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 31 και τοπικά στην Κρήτη 32 με 33 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ ενδέχεται να αυξηθούν ξανά οι νεφώσεις και να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Επόμενες ημέρες: Εξέλιξη καιρού

Για την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από τις βραδινές ώρες προβλέπεται βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.