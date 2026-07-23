Ζαχαράκη για βάσεις 2026: Τα αποτελέσματα είναι σημαντικός σταθμός, όμως δεν καθορίζει την αξία και τη διαδρομή κανενός

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Μήνυμα προς τους υποψηφίους μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026 απέστειλε η Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό, σταθμό στη ζωή τους.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής σηματοδοτούν το τέλος μιας περιόδου έντονης προσπάθειας και αναμονής για χιλιάδες νέους και τις οικογένειές τους. Για άλλους, η ημέρα αυτή συνοδεύεται από χαμόγελα και δικαίωση, ενώ για κάποιους αποτελεί αφορμή για προβληματισμό και επαναπροσδιορισμό των επόμενων βημάτων.

Με αφορμή την έκδοση των αποτελεσμάτων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντας συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους.

«Ένας σημαντικός σταθμός, όχι το τέλος της διαδρομής»

Η υπουργός αναγνώρισε την αγωνία που προηγήθηκε της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, σημειώνοντας ότι πολλοί μαθητές περίμεναν τη συγκεκριμένη στιγμή με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Όπως ανέφερε, για αρκετούς ένας σημαντικός στόχος έγινε πραγματικότητα, ενώ για άλλους το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν αυτό που είχαν επιδιώξει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή των νέων, χωρίς όμως να προσδιορίζουν την προσωπική τους αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Στο μήνυμά της, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι μπροστά στους νέους ανοίγονται πολλές επιλογές και ευκαιρίες, ακόμη και αν αυτές δεν είναι άμεσα ορατές τη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Όπως σημείωσε, η εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα από πολλούς σταθμούς και εμπειρίες, με τις Πανελλαδικές να αποτελούν μόνο μία από τις σημαντικές στιγμές αυτής της πορείας.

Η υπουργός Παιδείας απηύθυνε, επίσης, συγχαρητήρια προς όλους τους υποψηφίους για την προσπάθεια, την επιμονή και τη δύναμη που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Τέλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, όπως ανέφερε, στάθηκαν δίπλα στους μαθητές σε όλη αυτή τη διαδρομή, στηρίζοντάς τους μέχρι την ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδικασίας των εξετάσεων.