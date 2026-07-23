Βάσεις 2026: Ποιές σχολές εκτινάχτηκαν – Οι εκπλήξεις και πόσες θέσεις έμειναν κενές

Πίνακας περιεχομένων

Σχεδόν μία στις έξι θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια έμεινε φέτος κενή, παρά τη συνολική ανοδική τάση που κατέγραψαν οι Βάσεις Εισαγωγής του 2026.

Βάσεις 2026 – Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών ανέδειξαν για ακόμη μία χρονιά τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχολές υψηλής ζήτησης να ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική τους και άλλα τμήματα να δυσκολεύονται να προσελκύσουν φοιτητές.

Από τις 62.329 διαθέσιμες θέσεις στα ΑΕΙ, καλύφθηκαν οι 52.590, με αποτέλεσμα 9.739 θέσεις να παραμείνουν κενές. Η εικόνα αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα ορισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που καταγράφουν σταθερά περιορισμένο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους.

Ανοδική εικόνα στις περισσότερες σχολές

Η γενική εικόνα των βάσεων είναι πάντως θετική για την πλειονότητα των τμημάτων. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μαθηματικών και εκπαιδευτικό αναλυτή Γιάννη Ζαμπέλη, το 62% των σχολών κατέγραψε αύξηση σε σχέση με το 2025. Από τα 451 τμήματα που εξετάστηκαν, τα 279 κινήθηκαν ανοδικά, ενώ τα 164 σημείωσαν πτώση, με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται στα +263 μόρια.

Βάσεις 2026: Τα τμήματα με τα χαμηλότερα μόρια

Στην κορυφή των βάσεων παρέμεινε η Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20.995 μόρια, ενώ οι Ιατρικές σχολές διατήρησαν τη σταθερά υψηλή απήχησή τους. Παράλληλα, οι Νομικές και οι περισσότερες σχολές Ψυχολογίας παρουσίασαν μικρές μεταβολές, παραμένοντας στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Άλμα σε Πολυτεχνεία και Πληροφορική

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η άνοδος που σημειώθηκε στις Πολυτεχνικές σχολές, κυρίως στα περιφερειακά ιδρύματα. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σερρών κατέγραψαν αύξηση 2.450 μορίων, οι Πολιτικοί Μηχανικοί του Πανεπιστημίου Πατρών 1.775 μορίων και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Ηρακλείου 1.890 μορίων.

Βάσεις 2026: Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων -Πόσοι πέρασαν και πόσοι έμειναν εκτός

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στα τμήματα Πληροφορικής, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν ολοένα και περισσότερους υποψηφίους. Η Πληροφορική Καστοριάς σημείωσε άνοδο 1.700 μορίων, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στους Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων.

Οι μεγάλες εκπλήξεις των Βάσεων 2026

Στις αξιοσημείωτες μεταβολές της φετινής χρονιάς περιλαμβάνεται η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, η οποία σημείωσε αύξηση 7.570 μορίων. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΕΚΠΑ, με απώλειες 4.230 μορίων.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι υποψήφιοι συνεχίζουν να επιλέγουν σχολές που συνδέονται με ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές, γεγονός που αποτυπώνεται στις μεταβολές των βάσεων σε αρκετά επιστημονικά πεδία.

Τα τμήματα με μονοψήφιο αριθμό εισακτέων

Την ίδια στιγμή, ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα θα λειτουργήσουν με ελάχιστους πρωτοετείς. Στο Τμήμα Ιερατικών Σπουδών της Αθήνας καλύφθηκε μόλις μία από τις 39 διαθέσιμες θέσεις, ενώ στο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο εισήχθησαν δύο φοιτητές σε σύνολο 113 θέσεων.

Παρόμοια είναι η εικόνα στο Τμήμα Μαθηματικών της Σάμου, όπου εισήχθησαν τέσσερις φοιτητές, στο Τμήμα Φυσικής της Καβάλας με πέντε επιτυχόντες και στο Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας στη Δράμα, το οποίο επίσης θα υποδεχθεί πέντε νέους φοιτητές.

Η εικόνα των Βάσεων 2026 αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά τις διαφορετικές ταχύτητες που καταγράφονται στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη ζήτηση να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους κλάδους και αρκετά τμήματα να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις ως προς την προσέλκυση εισακτέων.

Με πληροφορίες από Το Βήμα