Βάσεις 2026: Τα τμήματα με τα χαμηλότερα μόρια

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Οι Βάσεις 2026 έφεραν στο προσκήνιο πανεπιστημιακά τμήματα με εισαγωγή από 7.190 μόρια, αρκετά από τα οποία συνδέονται με σύγχρονα και δυναμικά αντικείμενα σπουδών.

Οι Βάσεις 2026 και φέτος ανέδειξαν μια σειρά από πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία η εισαγωγή επιτεύχθηκε με βαθμολογίες που κινούνται λίγο πάνω από τις 7.000 μονάδες.

Παρά τις χαμηλές βάσεις, αρκετά από τα συγκεκριμένα τμήματα συνδέονται με γνωστικά αντικείμενα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προσφέρουν επαγγελματικές διεξόδους σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς εργασίας.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτυπώνει, για ακόμη μία χρονιά, τις διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση των σχολών και η ζήτηση ανά επιστημονικό πεδίο.

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Στην κορυφή της λίστας των τμημάτων με τις χαμηλότερες βάσεις για το 2026 βρέθηκε το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, όπου ο τελευταίος εισακτέος συγκέντρωσε 7.190 μόρια.

Ακολούθησε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου πανεπιστημίου στην Κοζάνη, με βάση τα 7.380 μόρια. Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία εισήχθη με 19.010 μόρια.

Σχολές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας

Στα 7.540 μόρια διαμορφώθηκε η βάση για το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ενώ η ίδια ακριβώς βαθμολογία απαιτήθηκε και για την εισαγωγή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.

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Λίγο υψηλότερα βρέθηκε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα, με τον τελευταίο εισακτέο να συγκεντρώνει 7.640 μόρια.

Τμήματα κοντά στο όριο των 8.000 μορίων

Η λίστα συνεχίζεται με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο κατέγραψε βάση 7.970 μορίων.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα διαμορφώθηκε στα 8.080 μόρια, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι έκλεισε στα 8.110 μόρια.

Η εικόνα των Βάσεων 2026

Τα αποτελέσματα των φετινών βάσεων επιβεβαιώνουν ότι η χαμηλή βαθμολογία εισαγωγής δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το ενδιαφέρον ή τις προοπτικές ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Η γεωγραφική κατανομή των σχολών, οι επιλογές των υποψηφίων και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ακαδημαϊκού αντικειμένου εξακολουθούν να διαμορφώνουν τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η παρουσία τμημάτων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία στη συγκεκριμένη λίστα αναδεικνύει τη μεγάλη ποικιλία επιλογών που εξακολουθεί να προσφέρει το ελληνικό πανεπιστήμιο, ακόμη και για υποψηφίους με χαμηλότερες επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.