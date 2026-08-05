Επίδομα έως 600 ευρώ για σπουδαστές – Δικαιούχοι, κριτήρια και αιτήσεις

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Επίδομα σίτισης έως 600 ευρώ για σπουδαστές ΑΕΝ – Δημοσιεύθηκε η απόφαση με δικαιούχους, κριτήρια και αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης του επιδόματος σίτισης στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ ετησίως, ενώ στην απόφαση προσδιορίζονται αναλυτικά οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά κριτήρια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.

Το επίδομα καταβάλλεται ανά εξάμηνο φοίτησης, ενώ για τα εκπαιδευτικά έτη στα οποία προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση επί πλοίου, το συνολικό ποσό περιορίζεται στα 300 ευρώ.

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Πόσα χρήματα δικαιούνται οι σπουδαστές

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α’ έτος: 300 ευρώ στο Α’ εξάμηνο και 300 ευρώ στο Β’ εξάμηνο.

Β’ έτος: 300 ευρώ στο Γ’ εξάμηνο, χωρίς καταβολή κατά το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης.

Γ’ έτος: 300 ευρώ στο Δ’ εξάμηνο και 300 ευρώ στο Ε’ εξάμηνο.

Δ’ έτος: 300 ευρώ στο ΣΤ’ εξάμηνο, χωρίς καταβολή κατά το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού όπου φοιτούν.

Οι προθεσμίες είναι οι εξής:

εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ,

εντός έξι μηνών για όσους, κατά τη δημοσίευση της απόφασης, πραγματοποιούν το υποχρεωτικό εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε πλοίο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από:

αίτηση – υπεύθυνη δήλωση,

πιστοποιητικό σπουδών ή πιστοποιητικό εγγραφής για τους πρωτοετείς,

αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος,

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ληφθεί το επίδομα για το ίδιο εκπαιδευτικό έτος,

αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τη χορήγηση του επιδόματος εφαρμόζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια.

Για τους εξαρτώμενους σπουδαστές, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, μαζί με τυχόν ατομικό εισόδημα του σπουδαστή, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός.

Για τους μη εξαρτώμενους σπουδαστές, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 18.000 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη στήριξη των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καλύπτοντας μέρος των εξόδων διατροφής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.