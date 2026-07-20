Έκτη Νομική Σχολή στην Ελλάδα: Πιστοποιήθηκε το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Keele

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Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα αποκτά ακόμη μία Νομική Σχολή, μετά την πιστοποίηση του νέου προπτυχιακού προγράμματος Νομικής του Πανεπιστημίου Keele από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα και διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές για τους υποψήφιους φοιτητές στον τομέα των νομικών σπουδών.

Σύμφωνα με την Απογευματινή, το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα ανακοίνωσε την πιστοποίηση του νέου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Νομική από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της νέας σχολής στην Αθήνα.

Το Keele ήταν το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια λειτουργίας ως μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα το 2025 και πλέον επεκτείνει την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα στον χώρο των νομικών σπουδών.

Με τη νέα πιστοποίηση, η Ελλάδα αποκτά ουσιαστικά μία ακόμη Νομική Σχολή, η οποία έρχεται να προστεθεί στις τρεις αντίστοιχες σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων, στη Νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα και στη Νομική που αναμένεται να λειτουργήσει στο παράρτημα του Πανεπιστημίου του York στη Θεσσαλονίκη.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Keele, το τετραετές πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει εκπαίδευση στο Ελληνικό Δίκαιο – Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ποινικό – ενώ θα περιλαμβάνει μαθήματα Ευρωπαϊκού, Διεθνούς και Αγγλικού Δικαίου.

Παράλληλα, θα συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με πρακτικές εφαρμογές, όπως οι εικονικές δίκες (moot courts), καθώς και εξειδικευμένα αντικείμενα που σχετίζονται με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Δίκαιο.

Το ίδρυμα επισημαίνει ότι η Νομική Σχολή του Keele κατατάσσεται διαχρονικά στις κορυφαίες διεθνώς ως προς τον δείκτη International Outlook, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2024.

Οι εγκαταστάσεις και η Εγκληματολογία

Η νέα Νομική Σχολή θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Keele στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 33, όπου προβλέπονται αίθουσα εικονικής δίκης, βιβλιοθήκες και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι μελέτης.

Στο πλαίσιο της Σχολής θα λειτουργήσει επίσης το διεπιστημονικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διερευνητική Εγκληματολογία, με επικεφαλής τη δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, βιολόγο-δικανική γενετίστρια και επίτιμη διευθύντρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

«Μια νέα ακαδημαϊκή πραγματικότητα»

Ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα και ομότιμος καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, χαρακτήρισε την εξέλιξη ορόσημο για το ίδρυμα.

«Με την επίσημη άδεια ανά χείρας, δεν μιλάμε πλέον για ένα σχέδιο, αλλά για μια ζωντανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε μια νέα γενιά φοιτητών και να τους προσφέρουμε νομική εκπαίδευση που συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πιστοποίηση του προγράμματος αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ανάπτυξη του θεσμού των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών.