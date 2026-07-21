«Τα πτυχία δεν είναι εμπόρευμα» – Η παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

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Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της αναθεώρησης του άρθρου 16 επαναφέρει στο προσκήνιο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης.

Με δήλωσή του, ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, εξαπολύει επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης για τον νόμο Πιερρακάκη όσο και κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις τους οδηγούν σε αντιφάσεις και ενισχύουν ένα μοντέλο «αγοράς πανεπιστημιακών υπηρεσιών».

Ο κ. Παραστατίδης επαναλαμβάνει τη διαχρονική θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης του άρθρου 16, με στόχο – όπως αναφέρει – τη λειτουργία αποκλειστικά μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων υπό ενιαία και αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, προαναγγέλλοντας παράλληλα επαναξιολόγηση των Ν.Π.Π.Ε. που λειτουργούν σήμερα, σε περίπτωση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου.

Η δήλωση Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς & υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής:

Το ΠΑΣΟΚ έχει μία σαφή, καθαρή και διαχρονική θέση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ο νόμος Πιερρακάκη κινήθηκε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Δημιούργησε ένα υβριδικό θεσμικό μόρφωμα, τα Ν.Π.Π.Ε., ώστε να λειτουργήσουν στην πράξη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αμφίβολης ακαδημαϊκής ποιότητας. Αυτός ήταν και ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με την κυβέρνηση και καταψήφισε τον νόμο.

Αντί η Νέα Δημοκρατία να επιδιώξει έναν ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγούσε σε ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις και θα εξασφάλιζε σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου πέρα από τον εκλογικό κύκλο, επέλεξε να νομοθετήσει μονομερώς, με ιδεολογικές εμμονές και προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η εφαρμογή του νόμου στην πράξη , δυστυχώς ,επιβεβαιώνει τη θέση μας. Οι συνεχείς εκπτώσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης μετατρέπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα πραγματικό Ελ Ντοράντο για κάθε είδους επιχειρηματικά συμφέροντα, όπου τα πτυχία αντιμετωπίζονται ως εμπόρευμα.

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη.

Έχουμε προτείνει έναν ενιαίο ακαδημαϊκό χάρτη, με βασικό πυλώνα τα ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και κοινά, αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα της χώρας.

Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή θέσαμε ένα καθαρό ερώτημα προς τη Νέα Δημοκρατία: είναι διατεθειμένη να συναινέσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, κατοχυρώνοντας συνταγματικά ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα είναι αποκλειστικά μη κερδοσκοπικά, ή επιμένει στο σημερινό μοντέλο των δήθεν «μη κερδοσκοπικών» Ν.Π.Π.Ε., τα οποία στην πράξη λειτουργούν ως κερδοσκοπικά παραρτήματα;

Αν επιμείνει στο λάθος, θα είναι σαφές ότι στόχος της δεν είναι η αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά η παγίωση μιας αγοράς πανεπιστημιακών υπηρεσιών με όρους καρτέλ, ελεγχόμενης ουσιαστικά από τα σημερινά κολέγια, για χάρη των οποίων έσπευσε να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Για το ΠΑΣΟΚ τέτοια τετελεσμένα δεν υπάρχουν.

Θα προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να κατοχυρώνονται συνταγματικά και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ενιαία ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα Ν.Π.Π.Ε. θα κληθούν να προσαρμοστούν στο νέο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο, σε εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, με διαδικασία επαναξιολόγησης, ανανέωσης ή μη της άδειας και φυσικά με προστασία των ήδη φοιτούντων. Είναι προφανές ότι όποια ιδρύματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα μπορούν να λειτουργούν ως πανεπιστήμια.

Εξίσου προβληματική είναι και η στάση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Δεν μπορεί να αποδέχεται τον νόμο Πιερρακάκη ταυτιζόμενος με την κυβέρνηση της ΝΔ, που στην πράξη ανωτατοποιεί κερδοσκοπικά κολέγια, και ταυτόχρονα να αρνείται την αναθεώρηση του άρθρου 16 επικαλούμενος τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στην πραγματικότητα επιλέγει τη λογική «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ»: αποδέχεται να μπορούν ξένα πανεπιστήμια να λειτουργούν κερδοσκοπικά παραρτήματα στην Ελλάδα, αλλά να απαγορεύεται η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων από ελληνικά ιδρύματα ή φορείς.

Πρόκειται για μια θέση που δεν αντέχει ούτε στη λογική ούτε σε καμία σοβαρή κριτική. Ή ακριβέστερα για δύο απολύτως αντίθετες θέσεις που αλληλοαναιρούνται. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο πολιτικό λόγο. Εκτός, βέβαια, αν τις εκφωνεί ο Ιανός.