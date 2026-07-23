Βάσεις 2026: Το τμήμα που σάρωσε στο Top5, η σχολή «έκπληξη»

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Οι Βάσεις 2026 βγήκαν και τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τις νέες τάσεις στις επιλογές των υποψηφίων.

Η φετινή εικόνα των Βάσεων επιβεβαιώνει ότι οι υποψήφιοι δεν επιλέγουν μόνο με γνώμονα το κύρος μιας σχολής, αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνει η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Την εικόνα αυτή επιβεβαίωναν εξάλλου και οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών, οι οποίοι ήδη πριν από την ανακοίνωση των βάσεων προέβλεπαν ότι οι υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές Σχολές, μεταξύ αυτών και οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, θα καταγράψουν από τις μεγαλύτερες ανόδους του 2026.

Το Top5 των Βάσεων 2026:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) 20.995 μόρια

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) 19.600 μόρια

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) 19.228 μόρια

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 19.130 μόρια

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) 18.950 μόρια

Στην 6η θέση έπεσε η Ιατρική Αθήνας με 18.900 μόρια (παρά τη φετινή άνοδό της), ενώ πέρσι βρισκόταν στην 5η θέση με 18.775 μόρια.

Εντυπωσιακή είναι και η κατάταξη του Τμήματος Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης με 18.650 μόρια, στην 11η θέση, -πολύ κοντά στην Ιατρική– που εμφάνισε άνοδο κατά 495 μόρια.

Η σημαντική άνοδος των βάσεων στις Σχολές Αρχιτεκτόνων, ιδιαίτερα στα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα των καλών επιδόσεων των υποψηφίων στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Αντανακλά κυρίως τη μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται στο μηχανογραφικό δελτίο, καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές τοποθετούν τις συγκεκριμένες σχολές στις πρώτες τους επιλογές.

Αξιοσημείωτη είναι και η 2η θέση των Ναυτιλιακών Σπουδών του Πειραιά, που πέρσι ήταν στην 3η θέση της κατάταξης.

Φαίνεται από τις Βάσεις 2026 πως οι παλαιότερες παραδοσιακές επιλογές των αριστούχων «γκρεμίζονται», με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Νομική, και τη θέση τους παίρνουν σχολές που θα έχουν καλύτερες δυνατότητες εύρεσης εργασίας.

Πάντως, και οι Ιατρικές συνεχίζουν να κρατούν την πρωτοκαθεδρία τους με νέα άνοδο φέτος στις Βάσεις. Όλες ανεξαιρέτως κατέγραψαν άνοδο, από +125 μόρια (Ιατρική ΕΚΠΑ) έως +500 (Ιατρικό ΣΣΑΣ). Η Ιατρική παραμένει ο πιο σταθερός στόχος υψηλής ζήτησης. Ωστόσο, εδώ οι αναλυτές έπεσαν λίγο έξω, καθώς τις τοποθετούσαν στα 19.000 μόρια, με την Ιατρική Αθήνας να είναι στα 18.900 μόρια.

ieidiseis.gr