Πολιτική αντιπαράθεση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Πυρά της Νέας Αριστεράς κατά της ΕΛ.Α.Σ.

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Σφοδρή επίθεση κατά της ΕΛ.Α.Σ. εξαπολύει η Νέα Αριστερά, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του συντονιστή των τομεαρχών της, Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. συνιστούν ουσιαστική αποδοχή του νομοθετικού πλαισίου που εισήγαγε η κυβέρνηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για πλήρη απομάκρυνση από τις παραδοσιακές αρχές της Αριστεράς.

Παράλληλα, η Νέα Αριστερά επαναδιατυπώνει τις δικές της θέσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, ζητώντας την κατάργηση του νόμου 5049/2024, την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Νέας Αριστεράς:

Η ΕΛ.Α.Σ. παραδέχεται πως θα διατηρήσει τους νόμους Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια – Έχει πάρει διαζύγιο από την Αριστερά

Κάθε φορά που ένα κορυφαίο στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. εξειδικευει κάποιες προγραμματικές θέσεις της, γίνεται εμφανές πως το συγκεκριμένο σχήμα έχει πάρει διαζύγιο με τις αρχές, τις θέσεις και τις αξίες της Αριστεράς και ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, συντονιστής των τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ., για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πιστοποιούν πως ελάχιστα διαφέρουν οι θέσεις της από αυτές αυτές της ΝΔ.

Οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ κατατίθεται σε μια κρίσιμη στιγμή: Ο αντισυνταγματικός νόμος του 2024 έχει ανοίξει το δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών σχολών με πανάκριβα δίδακτρα, σαθρό επιστημονικό υπόβαθρο και ελλιπείς υποδομές, και παράλληλα η ΝΔ επιδιώκει την αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος ώστε να επιτρέπεται και συνταγματικά η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Αυτήν την στιγμή επιλέγει η ΕΛ.Α.Σ. για να διαμηνύσει πως δεν θα καταργήσει ουσιαστικά τον νόμο της ΝΔ, αποσαφηνίζει πως οι ιδιωτικές σχολές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναινέσει και στην αλλαγή του κρίσιμου Άρθρου 16 του Συντάγματος. Η επίκληση δε του στόχου πως πρέπει «να διασφαλίζονται οι αρχές ισότιμης πρόσβασης» στα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει: Πόσο ισότιμη μπορεί να είναι η πρόσβαση σε ένα ίδρυμα που απαιτεί την καταβολή διδάκτρων δεκάδων χιλιάδων ευρώ;

Η Αριστερά μέσα από το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας έδωσε σκληρές μάχες για να φραγεί ο δρόμος στα ιδιωτικά συμφέροντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να είναι τα πανεπιστήμια προσβάσιμα για όλες και όλους, για να παράγεται γνώση και έρευνα με άξονα τις κοινωνικές ανάγκες, για να διαφυλαχθεί το άσυλο για την ελεύθερη διακίνηση γνώσης και ιδεών. Η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται πια στο απέναντι στρατόπεδο.

Η Νέα Αριστερά προτείνει:

•⁠ ⁠Κατάργηση του ν. 5049/2024

•⁠ ⁠Άμεση αναστολή των αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

•⁠ ⁠Απόρριψη της αναθεώρησης του άρθρου 16

•⁠ ⁠Επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου

•⁠ ⁠Ενίσχυση της δημοκρατικής αυτοδιοίκησης

•⁠ ⁠Καθολική κατάργηση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και δημιουργία εθνικού δημόσιου συστήματος μεταπτυχιακών

•⁠ ⁠Ελεύθερη πρόσβαση στην Δημόσια Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με σταδιακή κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ουσιαστική επανίδρυση του Λυκείου

•⁠ ⁠Δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας