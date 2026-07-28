Τα σχολεία που θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ για το σχολικό έτος 2026-27

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ΔΥΕΠ 2026-2027: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής Προσφυγοπαίδων

Στη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) για το σχολικό έτος 2026-2027 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.

Με την απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ, καθώς και η ίδρυση νέων δομών εντός Κέντρων Φιλοξενίας, με στόχο τη συνέχιση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών προσφύγων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 4590/24-07-2026) η υπουργική απόφαση (Φ1/98332/ΚΓ/ΓΔ4), την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, για την ίδρυση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ΔΥΕΠ

Με την απόφαση καθορίζονται οι σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ, ανά Κέντρο ή Δομή Φιλοξενίας, για τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η λειτουργία ΔΥΕΠ σε:

24 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

16 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αναλυτικοί πίνακες με τις σχολικές μονάδες περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ της απόφασης.

Ίδρυση 28 νέων ΔΥΕΠ σε νηπιαγωγεία

Παράλληλα, εγκρίνεται η ίδρυση 28 Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων εντός Κέντρων Φιλοξενίας.

Οι νέες αυτές δομές εντάσσονται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας.

Με βάση τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προτεινόμενες σχολικές μονάδες επιλέχθηκαν επειδή βρίσκονται σε εγγύτητα με τα Κέντρα ή τις Δομές Φιλοξενίας και διαθέτουν κατάλληλες και επαρκείς αίθουσες για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ.

Εισηγήσεις κατατέθηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κεντρικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Στερεάς Ελλάδας

Αττικής

Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου

Η υπουργική απόφαση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β΄ 4590/24-07-2026 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων, καθώς και τα παραρτήματα νηπιαγωγείων που ιδρύονται για το σχολικό έτος 2026-2027.