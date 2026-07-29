Ενδοσχολικές εξετάσεις: Νέο ΦΕΚ για τις εξετάσεις στα ΕΠΑΛ – Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη
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Στο ΦΕΚ οι ρυθμίσεις για την Τράπεζα Θεμάτων στα ΕΠΑΛ για το νέο σχολικό έτος
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), των Πρότυπων ΕΠΑΛ (ΠΕΠΑΛ) και των Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
Η υπουργική απόφαση προσδιορίζει τα εξεταζόμενα μαθήματα, την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, στο ΦΕΚ Β΄ 4607/24-07-2026 δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση Φ4/98779/ΓΔ4/22-07-2026, με την οποία καθορίζονται τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ, των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των Λυκείων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και η εξεταστέα ύλη και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για το σχολικό έτος 2026-2027.
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