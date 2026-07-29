Ενδοσχολικές εξετάσεις: Νέο ΦΕΚ για τις εξετάσεις στα ΕΠΑΛ – Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη

Την έντονη ανησυχία της για τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Ειδικής Αγωγής και στον περιορισμένο αριθμό μόνιμων διορισμών εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ), με αφορμή τα στοιχεία των τριών τελευταίων προκηρύξεων του κύριου πίνακα ΠΕ11 ΕΑΕ.