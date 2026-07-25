Σχολεία: Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

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Πότε ανοίγουν τα σχολεία: Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, το σχολικό έτος για τα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καθώς και για τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το διδακτικό έτος, ωστόσο, διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Ιουνίου, ενώ η διδασκαλία των μαθημάτων ξεκινά κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου

Για το 2026, η 11η Σεπτεμβρίου συμπίπτει με ημέρα Παρασκευή, γεγονός που σημαίνει ότι ο καθιερωμένος αγιασμός και η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν κανονικά εκείνη την ημέρα.

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Όπως προβλέπεται, μόνο στην περίπτωση που η ημερομηνία έναρξης συμπίπτει με επίσημη αργία, η έναρξη των μαθημάτων μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ποιες σχολικές μονάδες αφορά

Η απόφαση αφορά τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, τα Γυμνάσια και Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥ-Λ), καθώς και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς απομένουν σχεδόν εννέα εβδομάδες, με τους μαθητές να συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και τις σχολικές μονάδες να προετοιμάζονται σταδιακά για την επιστροφή στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.

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