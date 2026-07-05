Σακελλαρίδης: «Η κυβέρνηση εφαρμόζει τις χειρότερες αντεργατικές πρακτικές στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων»

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Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα ένας ανοιχτός, εθνικός διάλογος για το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, καθώς, όπως επισημάνθηκε, η συνεχιζόμενη υποβάθμισή του δημιουργεί πλέον σοβαρούς κινδύνους για τη συνοχή και τη λειτουργία ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ παρουσίασαν την εικόνα βαθιάς κρίσης που επικρατεί στον κλάδο, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαρκή συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος των εκπαιδευτικών, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στη γραφειοκρατική επιβάρυνση, στον αυξανόμενο διοικητικό έλεγχο και στην εργασιακή ανασφάλεια που βιώνει μεγάλο μέρος του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε η υπόθεση της Ιονίου Σχολής, από την οποία απολύθηκε περίπου το ένα τρίτο του προσωπικού. Πρόκειται για ένα ζήτημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων της ΟΙΕΛΕ, με τη Νέα Αριστερά να δεσμεύεται ότι θα το φέρει στη Βουλή με επίκαιρη ερώτηση. Παράλληλα, συζητήθηκε η μηνυτήρια αναφορά της ΟΙΕΛΕ στην Εισαγγελία Αθηνών, με την οποία καταγγέλλεται η ύπαρξη κυκλώματος έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι τίτλοι αυτοί χρησιμοποιούνται για μοριοδότηση σε διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθώς και για υπηρεσιακή εξέλιξη στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει τις χειρότερες αντεργατικές πρακτικές στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, ωθώντας τους να αποχωρήσουν απ’ αυτά, καθώς οι αποδοχές τους είναι ανεπαρκείς και οι απαιτήσεις των σχολαρχών ασφυκτικές.

Η Νέα Αριστερά δεσμεύθηκε να συνδράμει με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς και να συνεργαστεί στενά με την ΟΙΕΛΕ για την ανάδειξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.