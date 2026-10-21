Από την εκπαίδευση στην πράξη: Το Ίδρυμα Μποδοσάκη επενδύει στις δεξιότητες των νέων

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Η φετινή δωρεά υλοποιείται και με τη συμβολή της Άριαν Κοντέλλη, η οποία υποστηρίζει διαχρονικά την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Με τη βράβευση 15 νέων ολοκληρώθηκε ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, στο 7ο Εργαστηριακό Κέντρο και στο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Περάματος

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

50 νέοι διαγωνίστηκαν σε πέντε ειδικότητες

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν στην πράξη τις γνώσεις και τις τεχνικές τους δεξιότητες σε πέντε ειδικότητες: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Πληροφορική – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, Μηχανοτρονική Οχημάτων, Συγκολλήσεις και Γραφιστική.Ο φετινός Διαγωνισμός συγκέντρωσε 171 αιτήσεις συμμετοχής. Κατόπιν προκριματικής φάσης, στην τελική φάση διαγωνίστηκαν 50 νέοι και νέες από 18 πόλεις: μαθητές, καταρτιζόμενοι, μαθητευόμενοι και απόφοιτοι του προηγούμενου έτους από ΕΠΑ.Λ., Σ.Α.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας και τη Σιβιτανίδειο Σχολή.

Τις απονομές των μεταλλίων και των διακρίσεων πραγματοποίησαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, η Γενική Γραμματέας Όλγα Καφετζοπούλου, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ Γεωργία Ρεμπούτσικα και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων.

Χρηματικά έπαθλα έως 2.000 ευρώ για τους νικητές

Οι διακριθέντες κάθε ειδικότητας έλαβαν, έπαθλα αξίας 1.000 ευρώ για το χρυσό μετάλλιο, 700 ευρώ για το αργυρό και 500 ευρώ για το χάλκινο. Παράλληλα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ Γεωργία Ρεμπούτσικα ανακοίνωσε πρόσθετο χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ για κάθε νικητή και νικήτρια χρυσού μεταλλίου, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της επιβράβευσης της πρώτης θέσης σε 2.000 ευρώ.

Στην τελετή απονεμήθηκε, επίσης, η υποτροφία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Παναγιώτη Γεώργαρη, νικητή της Πληροφορικής του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού. Την υποτροφία απένειμε ο Λουκάς Ζαχείλας, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΑΠ και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Παρόντες ήταν και νικητές των δύο προηγούμενων Εθνικών Διαγωνισμών, για να εμψυχώσουν τους διαγωνιζομένους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Στη διοργάνωση παρευρέθηκε ο Ανδρέας Στυλιανού, Λειτουργός Παραγωγικότητας Α’ του Κέντρου Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η παρουσία του υπογράμμισε τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ WorldSkills Greece και SkillsCyprus.Τη διοργάνωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Δήμου Περάματος, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης ανέφερε: «Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων αποτελεί έναν θεσμό με ουσιαστικό ρόλο στην ενδυνάμωση της αξίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συμμετοχή νέων από 18 πόλεις της χώρας, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές, καταδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων της νέας γενιάς και τη σημασία της παροχής ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ικανοτήτων της.

Για το Υπουργείο Παιδείας, ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου πλαισίου επαγγελματικής εκπαίδευσης, που συνδέει την τεχνική γνώση και την εξειδίκευση με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Διαγωνισμός προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής προετοιμασίας, της συνέπειας και της προσήλωσης στην επίτευξη υψηλών στόχων.

Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να εξασφαλίζει τις συνθήκες ώστε η προσπάθεια και η κατάρτιση να αποκτούν συνέχεια και ουσιαστικό αντίκρισμα. Η συμμετοχή των διακριθέντων στην προετοιμασία για το EuroSkills 2027 στο Ντίσελντορφ αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της διαδρομής, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους μας να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναμετρηθούν με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα. Επιδιώκουμε μια επαγγελματική εκπαίδευση με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, η οποία διευρύνει τις προοπτικές της νέας γενιάς και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού, εξωστρεφούς και παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα του αύριο.»

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κα Όλγα Καφετζοπούλου δήλωσε: «Ο 3ος Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων ανέδειξε τις δυνατότητες των νέων μας και την αξία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή και η διεύρυνση του Διαγωνισμού σε πέντε ειδικότητες μάς ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις προοπτικές των τεχνικών επαγγελμάτων. Εκφράζω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς το Ίδρυμα Μποδοσάκη για τη διαχρονική στήριξή του και όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση.».

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη, δήλωσε: «Στο Ίδρυμα πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση, πέρα από την απόκτηση γνώσεων, περιλαμβάνει και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας. Με αυτή την πεποίθηση, στηρίζουμε από το 2023 τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Worldskills Europe, τη διοργάνωση των Εθνικών Διαγωνισμών και τη συμμετοχή των νικητών από την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τον θεσμό να μεγαλώνει με τη συμμετοχή όλο και περισσότερων νέων. Φέτος, η δωρεά υλοποιείται και με την πολύτιμη συμβολή της κυρίας Άριαν Κοντέλλη, η οποία διαχρονικά στηρίζει ένθερμα την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.»

Καθοριστική για την άρτια διεξαγωγή του Διαγωνισμού υπήρξε η συμβολή της Οργανωτικής Επιτροπής και των μελών των Επιστημονικών και Κριτικών Επιτροπών ανά ειδικότητα, τα οποία τιμήθηκαν κατά την τελετή απονομής. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον Ιωάννη Κολούτσο, Διευθυντή του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου, και στον Μάριο Μουρατίδη, Διευθυντή του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Περάματος, για τη φιλοξενία και την προετοιμασία των χώρων, καθώς και στις ομάδες των δύο σχολικών μονάδων, στους εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευτές και στους εθελοντές που στήριξαν τη διοργάνωση.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων εντάσσεται στον θεσμό WorldSkills Greece και αποτελεί μέρος της διαδικασίας επιλογής της ελληνικής αποστολής για τον 10ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων EuroSkills 2027, που θα πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2027.Η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί με δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Την εκπαίδευση και την προετοιμασία των νικητών για την ελληνική συμμετοχή στο EuroSkills 2027 θα υποστηρίξουν, ανά ειδικότητα, η HELLAS SOUTH QUALITY CONTROL και η NAUS HELLAS στις Συγκολλήσεις, η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία στις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, η SPACE HELLAS στην Πληροφορική – Ανάπτυξη Ιστοσελίδων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου (ΙΔΕΕΑ) στη Μηχανοτρονική Οχημάτων και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στη Γραφιστική.