Προσλήψεις αναπληρωτών: Ποιό εκτιμάται ότι θα είναι το χρονοδιάγραμμα για φέτος
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Τι πρέπει να ξέρετε για προσωρινούς πίνακες, μόνιμους διορισμούς και δηλώσεις περιοχών στο ΟΠΣΥΔ
Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καθώς αναμένονται διαδοχικές εξελίξεις που αφορούν την έκδοση των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης της Γενικής Αγωγής, τους μόνιμους διορισμούς και την έναρξη της διαδικασίας για τις προσλήψεις αναπληρωτών.
Έως τις 10 Αυγούστου οι νέοι προσωρινοί πίνακες
Μέχρι τη Δευτέρα 10 Αυγούστου αναμένεται η έκδοση των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στάδιο πριν από την έναρξη των προσλήψεων για τη νέα σχολική χρονιά.
Λήγει η προθεσμία για τους μόνιμους διορισμούς
Την ίδια ημέρα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, ολοκληρώνεται και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διαδικασία των μόνιμων διορισμών.
Διορισμοί εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ: Αυτά πρέπει να προσέξετε πριν δηλώσετε περιοχές
Στις 11 Αυγούστου οι διοριστέοι
Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτες εξελίξεις, την Τρίτη 11 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν μόνιμα.
Έπονται οι δηλώσεις περιοχών για τους αναπληρωτές
Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων περιοχών πρόσληψης στο ΟΠΣΥΔ εκτιμάται ότι θα ανοίξει στις 19 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 25 Αυγούστου, ενόψει της Α’ φάσης προσλήψεων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα ανοίξει ο δρόμος για την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων για τη νέα σχολική χρονιά.
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