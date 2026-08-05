Προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία: Τα οριστικά αποτελέσματα

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Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία.

Όπως επισημαίνεται, σε συνέχεια της από 31.07.2026 Ανακοίνωσης, εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, τα νέα οριστικά αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης και διοριστέων) της Προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)για την πλήρωση 13 εκ των 21 θέσεων που εκκρεμούσαν στο σύνολο των διακοσίων οκτώ (208) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 14 εκ των 27 θέσεων που εκκρεμούσαν στο σύνολο των 218 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντιστοίχως, μόνιμου προσωπικού στην Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν.5003/2022 και το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Τονίζεται ότι:

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Νέο σύστημα μόνιμων προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές 8 εκ των 21 θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ οι λοιπές 13 εκ των 27 θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο νέος πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού.

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