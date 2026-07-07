«Καμπανάκι» για την κρίση στην ιδιωτική εκπαίδευση: Στο επίκεντρο μισθοί, εργασιακές συνθήκες και εκφοβισμός εκπαιδευτικών

Πίνακας περιεχομένων

Η ΟΙΕΛΕ, σε ανακοίνωσή της, παρουσιάζει τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συνάντηση με τον Σύλλογο Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με αιχμή τις εργασιακές συνθήκες, τις αποδοχές και τη συνεργασία με τη διοίκηση.

Η ΟΙΕΛΕ, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (ΣΚΦΕ), στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με πολιτικά κόμματα και συνδικαλιστικούς φορείς για την κρίση που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό επάγγελμα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δύο βασικές πρωτοβουλίες της: η προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλώματος παράνομων τίτλων και πιστοποιήσεων, καθώς και η πρόσκληση για έναν Εθνικό Διάλογο με αντικείμενο την κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, οι εκπρόσωποι του ΣΚΦΕ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παρουσίασαν τα βασικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: Πότε θα γίνει ο Αγιασμός 2026

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η περιορισμένη συνεργασία της διοίκησης με τον συνδικαλιστικό φορέα, η μη υιοθέτηση προτάσεων που έχουν κατατεθεί για ζητήματα όπως η εργασιακή ανασφάλεια, το κλίμα φόβου, η εντατικοποίηση της εργασίας και ο τρόπος λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, επισημάνθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει αυξήσεις στους μισθούς τους από το 2012, πέραν όσων προβλέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο, παρά την αύξηση των διδάκτρων. Όπως αναφέρθηκε, η αυξημένη γραφειοκρατία και ο μεγαλύτερος φόρτος εργασίας οδηγούν πολλούς εκπαιδευτικούς σε επαγγελματική εξουθένωση.

Παρεμβάσεις γονέων και περιστατικά εκφοβισμού

Στην ίδια συνάντηση, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, έγινε λόγος και για την αυξανόμενη γονεϊκή παρεμβατικότητα, καθώς και για περιστατικά εκφοβισμού μεταξύ μαθητών αλλά και σε βάρος εκπαιδευτικών.

Οι εκπρόσωποι του ΣΚΦΕ υποστήριξαν ότι οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν αίσθημα έλλειψης προστασίας στους εκπαιδευτικούς και επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία.

Σχολεία: Τελευταία ευκαιρία για τις εγγραφές μαθητών – Προθεσμίες, οδηγίες

Η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι ο πρόεδρός της επισήμανε πως τα ζητήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους του ΣΚΦΕ απασχολούν μεγάλο μέρος των ιδιωτικών σχολείων.