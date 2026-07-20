Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ για αμειβόμενη μαθητεία: Αιτήσεις – Ποιές ειδικότητες αφορά

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Έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23.59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την εισαγωγή μαθητών στις 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-27 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Πρόκειται για:

α) Υπάλληλο Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

β) Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης και

γ) Τεχνίτη Επισιτισμού

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Ειδικά, για την ειδικότητα “Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου”, απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), επιπέδου Β2, που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ

Οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε 7 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» με το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο μαθητευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το «Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή» πραγματοποιείται στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητευόμενοι, κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 95% επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη(δηλαδή 41,09*95% ευρώ =39,04 ευρώ).

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις επτά (7) ΠΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2026-27 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣ: Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ: Μυτιλήνης, Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας:

πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση

φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με δωρεάν βιβλία και βοηθήματα

εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ, καθώς και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις

δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές

δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα:

https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=ekpaidefomenoi-stis-peiramatikes-epas-mathitias&tab3=