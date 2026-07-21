Νέες ταυτότητες: Δόθηκε νέα διορία

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Όσοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, καθώς έχει δοθεί παράταση στη χρήση των παλιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Δεν σημαίνει γενική παράταση της ισχύος τους ως ταξιδιωτικών ή αποδεικτικών εγγράφων. Από την 3η Αυγούστου, κανείς δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό με την παλιά ταυτότητα. Όποιος θέλει να ταξιδέψει εκτός Ελλάδος από εκείνη τη μέρα και ύστερα, θα πρέπει να έχει νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.

Ωστόσο, οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, όταν αναμένεται να αποσυρθούν και για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η παράταση κρίθηκε αναγκαία ώστε να καταστεί δυνατή η αλλαγή των δελτίων από όλους.

Με βάση τη ρύθμιση, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες, εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για τις συγκεκριμένες διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως την 25η Σεπτεμβρίου 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονται τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.