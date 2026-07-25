Νέες ταυτότητες: Δόθηκε νέα διορία – Τι ισχύει από τις 3 Αυγούστου για τους παλιούς κατόχους

Η επιστροφή στην αγορά εργασίας και η δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων για συνταξιοδότηση βρίσκονται στον πυρήνα του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Τέλος στα σενάρια για προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο επιχείρησε να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση του τετραετούς προγράμματός της.

Έξι στα δέκα πανεπιστημιακά τμήματα κινήθηκαν ανοδικά, με τις Πολυτεχνικές σχολές, τα τμήματα Πληροφορικής και τις Ιατρικές να καταγράφουν αυξήσεις, ενώ μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι Νομικές και οι σχολές Ψυχολογίας.

H ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου συστήματος επιτήρησης που ολοκληρώθηκε στην Αττική.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με τη διαδικασία να αναμένεται να ξεκινήσει το αργότερο στις αρχές Αυγούστου.

Η διαδικασία κάλυψης των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες και η σειρά προτεραιότητας για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται στο επίκεντρο ενημέρωσης που παρέχει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκης Ρουμπής.

Η σταδιακή εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IBDP) στα δημόσια Γενικά Λύκεια συνεχίζεται, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά στον καθορισμό του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί τα επόμενα δύο σχολικά έτη.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας επανέρχεται με σκληρή ανακοίνωση για την κατάσταση των σχολικών υποδομών στο νησί, με αφορμή τα προβλήματα που, όπως καταγγέλλει, εμφανίστηκαν εκ νέου στο 1ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες μετά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πριν ακόμη δοθούν οριστικές απαντήσεις για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την καταχώριση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον ΟΠΣΥΔ, η ΟΙΕΛΕ επανέρχεται καταγγέλλοντας περιπτώσεις που, όπως αναφέρει, προκαλούν εύλογα ερωτήματα για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με αιχμηρή γλώσσα και έντονους συμβολισμούς σχολιάζει ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) την κατανομή των μόνιμων διορισμών του 2026 για τον κλάδο ΠΕ02, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τον αριθμό των θέσεων που ανακοινώθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την περίοδο 2026-2027, συνεχίζονται έως τις 5 Αυγούστου, με το ενδιαφέρον των δικαιούχων να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης, επανέρχεται στο ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου των στελεχών της εκπαίδευσης, καταθέτοντας πέντε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για τη στήριξη των διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώνεται σήμερα, καθώς εκπνέει η προθεσμία που έχει θέσει η ΑΑΔΕ για εκατομμύρια φορολογουμένους.

Πριν από δύο χρόνια, η ψήφιση του νόμου για τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να εκφράζει επιφυλάξεις για τις συνέπειες που θα είχε η εφαρμογή του στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η διαδικασία ένταξης του διαβατηρίου στο Gov.gr Wallet είναι μία πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία, μετά από την κοινή απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, να ενταχθεί και αυτό το έγγραφο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σχολεία 2026-2027: Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι - Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ύψους έως και 2.500 ευρώ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Όσοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, καθώς έχει δοθεί παράταση στη χρήση των παλιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024.

Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Νέες ταυτότητες: Δόθηκε νέα διορία – Τι ισχύει από τις 3 Αυγούστου για τους παλιούς κατόχους

Πίνακας περιεχομένων

Όσοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κλείσουν ραντεβού για τη νέα ταυτότητα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, καθώς έχει δοθεί παράταση στη χρήση των παλιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024.