Επίδομα 150 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ – Ποιοί θα το λάβουν

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οικονομική ενίσχυση έως 150 ευρώ μπορούν να λάβουν και φέτος ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που πάσχουν από συγκεκριμένες ρευματικές, μυοσκελετικές και δερματολογικές παθήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος λουτροθεραπείας.

Η παροχή αφορά έως 15 θεραπευτικές λούσεις σε αναγνωρισμένες λουτροπηγές και ισχύει για το διάστημα από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η αποζημίωση χορηγείται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και απευθύνεται σε ασφαλισμένους που πληρούν τα προβλεπόμενα ιατρικά κριτήρια.

Πόσα χρήματα καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τους δικαιούχους με ποσό έως 150 ευρώ, καλύπτοντας μέχρι 15 λούσεις, δηλαδή έως 10 ευρώ ανά θεραπευτική λούση.

Εάν πραγματοποιηθούν λιγότερες συνεδρίες, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά με τον αριθμό των λούσεων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η παροχή αφορά ασφαλισμένους που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, για τις οποίες η λουτροθεραπεία θεωρείται θεραπευτικά ωφέλιμη.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται όσοι πάσχουν από:

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, όπως:

Ρευματοειδή αρθρίτιδα

Συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Συστηματική σκλήρυνση

Πολυμυοσίτιδα – Δερματομυοσίτιδα

Ρευματική πολυμυαλγία

Μεικτή νόσο του συνδετικού ιστού

Επίσης, δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι με:

Μετατραυματικές δυσκαμψίες και μετατραυματική αρθρίτιδα.

Χρόνιες δερματοπάθειες, όπως ψωρίαση, χρόνιο έκζεμα και χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για τη χορήγηση της αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή:

Ιατρικής γνωμάτευσης από ρευματολόγο, ορθοπεδικό, δερματολόγο ή φυσίατρο, με αιτιολόγηση της ανάγκης λουτροθεραπείας.

Γνωμάτευσης καρδιολόγου που να πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει αντένδειξη για τη θεραπεία.

Εισιτηρίων των λούσεων.

Βεβαίωσης της αναγνωρισμένης λουτροπηγής με τις ημερομηνίες και τον αριθμό των λούσεων.

Απόδειξης διαμονής σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή, όπου δεν απαιτείται διαμονή, υπεύθυνης δήλωσης για τις μετακινήσεις προς τη λουτροπηγή.

Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία

Για ασφαλισμένους με τετραπληγία ή παραπληγία, ο ΕΟΠΥΥ προβλέπει και αποζημίωση του συνοδού για τα έξοδα μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

Η παροχή προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), όπως ισχύει μετά την υπουργική απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/2025 (ΦΕΚ Β΄ 2106/02.05.2025), ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ.