Επιδόματα: Ποιοί πάνε ταμείο έως 31 Ιουλίου

Χιλιάδες φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση αναμένουν την επιστροφή φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση της ΑΑΔΕ. Η πορεία της επιστροφής μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των χρημάτων αποτελεί η δήλωση έγκυρου τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).