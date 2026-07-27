Πότε θα πληρωθούν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι: Έρχεται νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ

Με αιχμή την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.