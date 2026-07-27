Πότε θα πληρωθούν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι: Έρχεται νέα πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ
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Ξεκινά την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 η καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ προς τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για το 2026.
Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, χωρίς να απαιτηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων δεν ξεπέρασε τις διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στην πρώτη καταβολή ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ, ενώ τα ποσά των ενισχύσεων θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλώσει οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησής τους.
Χωρίς κλήρωση η ένταξη στο πρόγραμμα
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, όλες οι αιτήσεις που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, καθώς ο αριθμός τους δεν υπερέβη τον προβλεπόμενο αριθμό δικαιούχων. Για τον λόγο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση.
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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά:
1.658 τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνους μονογονείς πατέρες
454 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες
Πόσα χρήματα θα καταβληθούν
Το ύψος του χρηματικού βοηθήματος διαμορφώνεται ως εξής:
Κατηγορία δικαιούχων Ποσό
Τρίτεκνοι 700 ευρώ
Πολύτεκνοι 1.000 ευρώ
Τα ποσά θα πιστωθούν στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των δικαιούχων.
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Ο προϋπολογισμός του προγράμματος
Για το 2026, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος χρηματικών βοηθημάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.
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