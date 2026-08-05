Έλεγχοι σε χιλιάδες συμβόλαια μεταβιβάσεων ακινήτων – Στο μικροσκόπιο τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ

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Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού φαίνεται πως μπαίνουν χιλιάδες συμβόλαια μεταβιβάσεων ακινήτων με στόχο των εντοπισμό των σπιτιών, οικοπέδων, γραφείων και καταστημάτων που άλλαξαν χέρια χωρίς να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που συνδέονται με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως, η ΑΑΔΕ είναι έτοιμη να αρχίσει τις διασταυρώσεις για τα ακίνητα, των οποίων η μεταβίβαση έγινε το 2025 και να περάσει από κόσκινο κάθε πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και μάλιστα στο μικροσκόπιο θα μπουν συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες και κτηματολογικά γραφεία,

Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται από κάθε μεταβίβαση ακινήτου. Και κατά αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη.

Ακόμη επισημαίνεται πως, οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα .

Σημειώνεται δε πως, τα Τμήματα ή τα Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) ή τα Τμήματα Φορολογίας Κατοχής Ακινήτων των Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) θα διενεργήσουν τους ελέγχους για να διαπιστώσουν εάν εφαρμόζονται ορθά τα όσα προβλέπονται για το 2025 από συμβολαιογράφους ή/και από υποθηκοφύλακες/ προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων.

Υπενθυμίζεται πως οι έρευνες στις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων γίνονται με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) βάσει δεδομένων που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, καθώς και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ.

Ο νόμος

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία, δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο, στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα:

Εάν υπάρχει εκποιητική δικαιοπραξία για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, τότε βεβαιώνεται μόνο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του νεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο, τότε περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για έξι έτη, συμπεριλαμβανομένου και του έτους μεταβίβασης.

Στις υπόλοιπες δικαιοπραξίες με το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ, βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο, περιλαμβανομένωντων ληξιπρόθεσμων δόσεων ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού και έχει καταβάλει επίσης τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη και, αν εκδίδεται πιστοποιητικό με την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους για τα έξι τελευταία έτη.

Κατα τη σύνταξη συμβαιολογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς μνημονεύεται και επισυνάπτεται από τον συμβολαιογράφο το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Για τα έτη κατά τα οποία ο υπόχρεος ήταν ο κληρονομούμενος, το πιστοποιητικό χορηγείται εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στο ποσοστό και στο δικαίωμα επί του ακινήτου που κληρονομείται ή εφόσον ο κληρονομούμενος έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο για αυτό.

Σε κάθε περίπτωση θεταρείται έγκυρη τη μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοπουτικού ΕΝΦΙΑ, στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι 2% της επιφάνειάς τους ή παραλείπονται ή αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου.

Πρόστιμα

Σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη υπόκεινται οι συμβολαιογράφοι αλλά και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμβαλλομένων, των ακινήτων ή των δικαιωμάτων επ’ αυτών.

Αυτό ορίζεται σε 2% επί της διαφοράς της αξίας των ακινήτων ή δικαιωμάτων για τα οποία επισυνάπτεται ανακριβές πιστοποιητικό, και το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 100 και ανώτερο από 1.000 ευρώ.

Εάν όμως από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύψει απώλεια φόρου, τότε δεν θα επιβληθεί πρόστιμο. Αν δεν επισυναφθεί πιστοποιητικό,

τότε το πρόστιμο οριστεί σε 1% επί της αξίας των ακινήτων ή δικαιωμάτων για τα οποία δεν θα επισυναφθεί πιστοποιητικό ανά συμβολαιογραφική πράξη και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από 100 και ανώτερο από 1.000 ευρώ.