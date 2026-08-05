Τουρισμός για Όλους: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις με διευρυμένα οικονομικά κριτήρια

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Αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα – Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ξεκινά σήμερα, 5 Αυγούστου, στις 12:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου χορηγούνται voucher διακοπών σε χιλιάδες δικαιούχους.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού εφαρμόζεται φέτος με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59, ενώ οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν την ψηφιακή κάρτα για την κάλυψη εξόδων διαμονής σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα εφαρμοστεί σε δύο διακριτές περιόδους:

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις για τα voucher

Α’ φάση: έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Β’ φάση: έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η έναρξη ισχύος της ψηφιακής κάρτας καθορίζεται από την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης (υψηλή ή χαμηλή τουριστική περίοδος).

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Η νέα προκήρυξη αυξάνει τα εισοδηματικά όρια, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους πολίτες.

Για άγαμους ή χήρους

Χωρίς παιδιά: έως 21.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 22.500 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 24.000 ευρώ

Με 3 παιδιά: έως 26.000 ευρώ

Με 4 παιδιά: έως 31.000 ευρώ

Με 5 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Με 6 παιδιά: έως 41.000 ευρώ

Με 7 παιδιά: έως 46.000 ευρώ

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

Χωρίς παιδιά: έως 33.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 34.500 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Με 3 παιδιά: έως 38.000 ευρώ

Με 4 παιδιά: έως 43.000 ευρώ

Με 5 παιδιά: έως 48.000 ευρώ

Με 6 παιδιά: έως 53.000 ευρώ

Με 7 παιδιά: έως 58.000 ευρώ

Τα ποσά των voucher

Δικαιούχοι της Α’ φάσης

Οι βασικές ενισχύσεις διαμορφώνονται ως εξής:

200 ευρώ για χρήση κατά την υψηλή τουριστική περίοδο (έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 και από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2027).

300 ευρώ για χρήση κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο (1 Οκτωβρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2027).

Αυξημένη ενίσχυση 300 ή 400 ευρώ

Χορηγείται:

σε άγαμους ή χήρους με προστατευόμενα τέκνα,

σε έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά,

σε συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος έως 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι λαμβάνουν:

300 ευρώ για υψηλή περίοδο,

400 ευρώ για χαμηλή περίοδο.

Η προσαύξηση λόγω αριθμού τέκνων μπορεί να αξιοποιηθεί μία μόνο φορά.

Ενίσχυση έως 600 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, δικαιούνται:

400 ευρώ για υψηλή περίοδο,

600 ευρώ για χαμηλή περίοδο.

Πρόσθετη επιδότηση για πολύτεκνους

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Τι ισχύει για τη Β’ φάση

Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της πρώτης φάσης.

Το ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του 2027, ενώ τα ποσά των voucher παραμένουν ίδια με εκείνα της πρώτης φάσης.

Η ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα.

Τι προσφέρει η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος παρέχει:

δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα,

άμεση αποζημίωση των επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες,

δυνατότητα εφάπαξ ή τμηματικής χρήσης του ποσού μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος.

Για όσους επιλέξουν:

υψηλή περίοδο, το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2027.

χαμηλή περίοδο, η χρήση πραγματοποιείται από 1 Οκτωβρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2027.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος,

ή μέσω ΚΕΠ.

Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα 5 Αυγούστου στις 12:00 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 21 Αυγούστου στις 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1η ημέρα: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

2η ημέρα: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

3η ημέρα: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

4η ημέρα: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

5η ημέρα: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε μέσω των ΚΕΠ.