Σχολεία: Τι αλλάζει στη μεταφορά μαθητών

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Μεταφορά μαθητών: Αλλαγές στο κόστος των σχολικών δρομολογίων με νέα ΚΥΑ – Τι προβλέπει η απόφαση

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες φέρνει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση μεταβάλλει τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου κόστους συγκεκριμένων σχολικών δρομολογίων, κυρίως για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ προβλέπει και πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση για τα έτη 2026 και 2027.

Στο ΦΕΚ Β’ 4877/4-8-2026 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Πρόσθετη δαπάνη έως 7 εκατ. ευρώ το 2027

Σύμφωνα με την απόφαση, από την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων προκαλείται πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη:

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έως 1.500.000 ευρώ για το 2026,

έως περίπου 7.000.000 ευρώ για το 2027.

Τι αλλάζει στον υπολογισμό του ελάχιστου κόστους

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου κόστους ανά κατηγορία οχήματος και ανά μεμονωμένο σχολικό δρομολόγιο.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι:

«Ορίζεται ως ελάχιστο κόστος ανά κατηγορία οχήματος και ανά μονό δρομολόγιο το ισόποσο των πέντε (5) χιλιομέτρων, συνυπολογιζόμενης και της προβλεπόμενης προσαύξησης, εντός πόλεως με μικρή κλίση. Ειδικά για τη μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και τη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, το ανωτέρω ελάχιστο κόστος ορίζεται στο ισόποσο των δώδεκα (12) χιλιομέτρων στα δρομολόγια που ανατίθενται ανά μονή ή διπλή διαδρομή.»

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Με το προηγούμενο καθεστώς, η απόφαση προέβλεπε ότι:

«Ορίζεται ως ελάχιστο κόστος ανά κατηγορία οχήματος και ανά μονό δρομολόγιο το ισόποσο των πέντε (5) χιλιομέτρων, συνυπολογιζόμενης και της προβλεπόμενης προσαύξησης, εντός πόλεως με μικρή κλίση. Ειδικά για τη μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και τη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης, το ανωτέρω ελάχιστο κόστος διπλασιάζεται στα δρομολόγια που ανατίθενται ανά μονή ή διπλή διαδρομή.»

Με τη νέα ρύθμιση, το ελάχιστο κόστος για τις δύο μητροπολιτικές περιοχές δεν υπολογίζεται πλέον ως διπλασιασμός του γενικού ορίου, αλλά προσδιορίζεται ρητά στο ισοδύναμο των 12 χιλιομέτρων για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.