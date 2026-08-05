Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται, πώς υπολογίζεται και τι ισχύει αν δεν χορηγηθεί η άδεια

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Καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλλουν το επίδομα άδειας πριν από την έναρξη της θερινής άδειας.

Οι αποδοχές της άδειας και το επίδομα καταβάλλονται προκαταβολικά, με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου, ενώ δεν επιτρέπεται να συμψηφίζονται με τυχόν υψηλότερες αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης.

Παράλληλα, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές της άδειας προσαυξημένες κατά 100%, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα άδειας

Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον χρόνο εργασίας και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, ο εργαζόμενος λαμβάνει τις συνήθεις αποδοχές που θα εισέπραττε εάν εργαζόταν κανονικά, ενώ παράλληλα προστατεύεται από ενδεχόμενη απόλυση.

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Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο:

Το επίδομα άδειας αντιστοιχεί στις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με άλλο τρόπο (ανά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά), το ανώτατο όριο είναι οι αποδοχές 13 ημερών.

Οι μισθωτοί δικαιούνται επίδομα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό.

Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται επίδομα έως 15 ημερομίσθια.

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Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ.

Τι ισχύει για τη χορήγηση της άδειας

Η ετήσια άδεια με αποδοχές χορηγείται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Ωστόσο, ο εργοδότης υποχρεούται να εγκρίνει την άδεια μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Επιπλέον, η θερινή άδεια πρέπει να χορηγείται στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, ώστε τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης να μπορεί να λάβει την καλοκαιρινή του άδεια μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο.