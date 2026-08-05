Αλλαγές στην κατανομή της επιστημονικής ευθύνης των Συμβούλων Εκπαίδευσης

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Νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση για την κατανομή της επιστημονικής ευθύνης των Συμβούλων Εκπαίδευσης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φέρνοντας αλλαγές στην κατανομή σχολικών μονάδων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που υπάγονται στην ευθύνη συγκεκριμένων Συμβούλων. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τροποποιεί την ισχύουσα απόφαση του 2023, χωρίς να μεταβάλλει το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ Β’ 4839/4-8-2026 δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με αριθμό Φ.351.1/69/100784/Ε3, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-3-2023 απόφαση σχετικά με την κατανομή, στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης, της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Η νέα απόφαση εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα εισηγητικά έγγραφα των Διευθύνσεων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι από την εφαρμογή της δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ανακαθορίζεται η επιστημονική ευθύνη σειράς θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας. Οι αλλαγές αφορούν την κατανομή σχολικών μονάδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και εκπαιδευτικών δομών που υπάγονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Συμβούλων Εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στους πίνακες του ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2023, ενώ οι νέες ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.