Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες μετά την έκδοση – Οι υπηρεσίες που χρειάζονται ενημέρωση

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Από τις 3 Αυγούστου 2026 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός (ΕΕ 2019/1157), με αποτέλεσμα οι παλαιού τύπου μπλε αστυνομικές ταυτότητες να μην αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα δεν μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ακόμη και σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν, χρησιμοποιώντας το παλαιό δελτίο ταυτότητας.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας, ωστόσο, δεν ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Παρότι αρκετές δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω των κρατικών μητρώων, σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν μόνοι τους τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, ώστε να αποφύγουν προβλήματα στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν

Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, συνιστάται η άμεση ενημέρωση όλων των οργανισμών και επιχειρήσεων με τους οποίους υπάρχει συναλλακτική σχέση.

Η μη επικαιροποίηση των στοιχείων ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες σε τραπεζικές συναλλαγές, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πάγιες εντολές πληρωμών και άλλες υπηρεσίες.

Ποιοι φορείς χρειάζονται ενημέρωση

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώσουν:

Τις τράπεζες, μέσω e-banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα, ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης.

Τον εργοδότη τους, καταθέτοντας αντίγραφο της νέας ταυτότητας στο τμήμα προσωπικού ή μισθοδοσίας.

Τις ασφαλιστικές εταιρείες, για συμβόλαια αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας ή ζωής.

Τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω καταστήματος.

Τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, εταιρείες φυσικού αερίου και λοιπούς παρόχους, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πάγιες εντολές πληρωμής.

Ψηφιακές υπηρεσίες πληρωμών, όπως η Viva Wallet και η Revolut, οι οποίες ενδέχεται να ζητήσουν νέα διαδικασία ταυτοποίησης.

Τι ενημερώνεται αυτόματα

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, η Ελληνική Αστυνομία διαβιβάζει αυτόματα τα επικαιροποιημένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών.

Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι διασυνδεδεμένες με τα κρατικά μητρώα ενημερώνονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Γιατί οι νέες ταυτότητες έχουν ημερομηνία λήξης

Η πρόβλεψη ημερομηνίας λήξης στις νέες ταυτότητες αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, στη διευκόλυνση των συναλλαγών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στην πλήρη εναρμόνιση της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για τα έγγραφα ταυτοποίησης.

Πώς γίνεται η έκδοση

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης επιλέγει την αρμόδια Αρχή Έκδοσης.

Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ το προγραμματισμένο ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως και μία ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Κόστος έκδοσης

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται:

ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ ή 5 ευρώ για πολύτεκνους,

ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Τα σχετικά παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευση στο αστυνομικό τμήμα.

Η φωτογραφία

Η φωτογραφία λαμβάνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο φωτογράφο και αποθηκεύεται στην πλατφόρμα myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του, ενώ το αρχείο παραμένει διαθέσιμο για διάστημα 12 μηνών, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet ή δεν έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω των ΚΕΠ. Το ίδιο ισχύει και για τους ανήλικους.

Ο Προσωπικός Αριθμός στις νέες ταυτότητες

Στις νέες ταυτότητες αναγράφεται πλέον και ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ), ο οποίος λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ο ΠΑ αποτελείται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία σε συνδυασμό με το ΑΦΜ και εμφανίζεται τόσο στη νέα αστυνομική ταυτότητα όσο και στην ψηφιακή ταυτότητα του Gov.gr Wallet.

Οι πολίτες μπορούν επίσης να ελέγχουν τον Προσωπικό Αριθμό τους μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr.

Με το νέο σύστημα, η Πολιτεία επιδιώκει να απλοποιήσει τις συναλλαγές των πολιτών, να ενισχύσει την ασφάλεια των εγγράφων ταυτοποίησης και να εναρμονίσει πλήρως τη χώρα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.