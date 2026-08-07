Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε βγαίνουν τα ονόματα

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Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν εξακολουθούν να διατηρούν ασυμβίβαστη ιδιότητα.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Κλείνουν οι αιτήσεις περιοχών για τις 5.487 θέσεις στις 10 Αυγούστου – Η διαδικασία στο ΟΠΣΥΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr, τα ονόματα των διορισθέντων θα ανακοινωθούν πριν τον Δεκαπενταύγουστο.

Τι είχε γίνει πέρυσι

8 Αυγούστου 2025: Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών ανά κλάδο και ειδικότητα.

19 Αυγούστου 2025: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μονίμως διοριζόμενων εκπαιδευτικών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής.

Τι ισχύει με τις προσκλήσεις

Οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ περνούν πλέον στο στάδιο της υποβολής δηλώσεων προτίμησης, μετά τη δημοσίευση δύο ξεχωριστών προσκλήσεων του Υπουργείου Παιδείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία αφορά συνολικά 5.487 κενές οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 5.017 αφορούν εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και των Μουσικών Σχολείων, ενώ οι υπόλοιπες 470 προορίζονται για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ.

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Οι δύο προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν

Η πρώτη πρόσκληση, με αριθμό 103319/Ε1, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 38/4-8-2026 και αφορά τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής, καθώς και του κλάδου ΠΕ79.01 στα Μουσικά Σχολεία.

Η δεύτερη, με αριθμό 103542/Ε4, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 39/4-8-2026 και καλεί τους υποψηφίους των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τις 470 οργανικές θέσεις που έχουν καθοριστεί στην Ειδική Αγωγή.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν

Για τις θέσεις της Ειδικής Αγωγής μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ:

3ΕΑ/2025

4ΕΑ/2025

Για τις θέσεις της Γενικής Εκπαίδευσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ των προκηρύξεων:

1ΓΕ/2023

2ΓΕ/2023

1ΓΤ/2024

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν στους κλάδους και τις ειδικότητες για τους οποίους έχουν καθοριστεί οργανικές θέσεις στη συγκεκριμένη διαδικασία.

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Ποια μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν αίτηση

Η δεύτερη πρόσκληση απευθύνεται στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες Γ1΄ της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 και στα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του πίνακα Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2025.

Οι κλάδοι που συμμετέχουν είναι:

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου

ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων

ΠΕ23 Ψυχολόγων

ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών

ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού – ΟΠΣΥΔ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών κάθε υποψηφίου.

Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν όσες περιοχές ή δομές επιθυμούν, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, με τη σειρά προτεραιότητας που οι ίδιοι επιλέγουν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας επιτρέπεται η τροποποίηση ή η απενεργοποίηση της αίτησης. Μετά τη λήξη της, όμως, η δήλωση που έχει οριστικοποιηθεί θεωρείται αμετάκλητη.

Ο διορισμός πραγματοποιείται με βάση:

τη σειρά κατάταξης στους τελικούς πίνακες του ΑΣΕΠ,

τον διαθέσιμο αριθμό οργανικών θέσεων,

τη σειρά των προτιμήσεων που έχει δηλώσει κάθε υποψήφιος.

Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Ξεχωριστή αίτηση για κάθε κλάδο ή ειδίκευση

Οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερους από έναν τελικούς πίνακες ή κλάδους πρέπει να υποβάλουν διαφορετική αίτηση περιοχών για κάθε κλάδο στον οποίο επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι ΠΕ79.01 οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση επιλογής Μουσικών Σχολείων για κάθε μουσική ειδίκευση στην οποία είναι ενταγμένοι.

Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες περισσότερων κλάδων. Δεν παρέχεται, πάντως, δυνατότητα στον υποψήφιο να ζητήσει να εξεταστεί ένας συγκεκριμένος κλάδος του πριν από κάποιον άλλο.

Η συνολική κατανομή των 5.487 διορισμών

Οι οργανικές θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 2.403

Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 910

Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή: 309

Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή: 1.303

Εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 στα Μουσικά Σχολεία: 92

Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: 470

Το άθροισμα των θέσεων ανέρχεται στους 5.487 μόνιμους διορισμούς.

Οι 309 θέσεις στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή

Οι θέσεις στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή κατανέμονται σε τέσσερις κλάδους:

ΠΕ70/71 Δάσκαλοι: 164

ΠΕ60/61 Νηπιαγωγοί: 125

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: 15

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 5

Οι 1.303 θέσεις στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή

Η κατανομή των μόνιμων διορισμών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή είναι η ακόλουθη:

ΠΕ01 Θεολόγων: 7

ΠΕ02 Φιλολόγων: 190

ΠΕ03 Μαθηματικών: 554

ΠΕ04.01 Φυσικών: 162

ΠΕ04.02 Χημικών: 61

ΠΕ04.04 Βιολόγων: 25

ΠΕ04.05 Γεωλόγων: 21

ΠΕ06 Αγγλικής: 12

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: 2

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 13

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: 9

ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης: 13

ΠΕ80 Οικονομίας: 36

ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων: 2

ΠΕ82 Μηχανολόγων: 12

ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων: 9

ΠΕ84 Ηλεκτρονικών: 1

ΠΕ86 Πληροφορικής: 26

ΠΕ87.01 Ιατρικής: 1

ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής: 16

ΠΕ87.03 Αισθητικής: 5

ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας: 3

ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας: 2

ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων: 3

ΠΕ88.01 Γεωπόνων: 39

ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής: 27

ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής: 2

ΠΕ88.04 Διατροφής: 25

ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος: 3

ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών: 5

ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων: 14

ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών: 1

ΤΕ01.19 Κομμωτικής: 1

ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων: 1.

Οι 2.403 διορισμοί στη Γενική Πρωτοβάθμια

Στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπονται:

ΠΕ05 Γαλλικής: 35

ΠΕ06 Αγγλικής: 115

ΠΕ07 Γερμανικής: 10

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: 22

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 84

ΠΕ60 Νηπιαγωγών: 439

ΠΕ70 Δασκάλων: 1.646

ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης: 18

ΠΕ86 Πληροφορικής: 30

Οι 910 διορισμοί στη Γενική Δευτεροβάθμια

Στη Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ01 Θεολόγων: 52

ΠΕ02 Φιλολόγων: 162

ΠΕ03 Μαθηματικών: 22

ΠΕ04.01 Φυσικών: 23

ΠΕ04.02 Χημικών: 16

ΠΕ04.04 Βιολόγων: 32

ΠΕ04.05 Γεωλόγων: 6

ΠΕ05 Γαλλικής: 19

ΠΕ06 Αγγλικής: 23

ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: 24

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 13

ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης: 8

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: 8

ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης: 27

ΠΕ80 Οικονομίας: 137

ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων: 19

ΠΕ82 Μηχανολόγων: 62

ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων: 44

ΠΕ84 Ηλεκτρονικών: 22

ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών: 10

ΠΕ86 Πληροφορικής: 12

ΠΕ87.01 Ιατρικής: 22

ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής: 32

ΠΕ87.03 Αισθητικής: 19

ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων: 7

ΠΕ87.05 Οδοντοτεχνικής: 2

ΠΕ87.07 Ραδιολογίας – Ακτινολογίας: 1

ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας: 9

ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων: 11

ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγιεινής: 2

ΠΕ88.01 Γεωπόνων: 22

ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής: 7

ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής: 1

ΠΕ88.04 Διατροφής: 3

ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος: 3

ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών: 11

ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων: 2

ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων: 7

ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών: 3

ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης: 1

ΤΕ01.19 Κομμωτικής: 5

ΤΕ02.02 Μηχανολόγων: 3.

Οι 92 διορισμοί στα Μουσικά Σχολεία

Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ79.01 στα Μουσικά Σχολεία αφορούν τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Ακορντεόν: 4

Βιολί: 3

Βιολοντσέλο: 5

Γκάιντα: 1

Διεύθυνση Ορχήστρας: 1

Διεύθυνση Χορωδίας: 3

Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής: 3

Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής: 1

Κανονάκι: 1

Ηλεκτρική Κιθάρα: 4

Κλασική Κιθάρα: 4

Κλαρινέτο: 2

Κοντραμπάσο: 1

Κόρνο: 1

Ευρωπαϊκά Κρουστά: 7

Λαούτο: 5

Κρητική Λύρα: 2

Μαντολίνο: 3

Τρίχορδο Μπουζούκι: 2

Νέι, Καβάλι και Παραδοσιακοί Αυλοί: 1

Όμποε: 1

Παραδοσιακά Κρουστά: 4

Παραδοσιακό Βιολί: 4

Παραδοσιακό Κλαρίνο: 1

Πιάνο: 13

Σαντούρι: 1

Σαξόφωνο: 1

Ταμπουράς: 3

Τρομπέτα: 2

Τρομπόνι: 3

Φλάουτο: 5

Οι αιτήσεις για τις θέσεις των Μουσικών Σχολείων εξετάζονται κατά προτεραιότητα στη ροή του κλάδου ΠΕ79. Εάν παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις μετά τον διορισμό των ΠΕ79.01, μπορούν να εξεταστούν υποψήφιοι του κλάδου ΤΕ16.

Οι 470 θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οι θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής:

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου: 40

ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων: 15

ΠΕ23 Ψυχολόγων: 160

ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών: 5

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών: 15

ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών: 45

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: 160

ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού: 30.

Πού κατανέμονται οι θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι 470 οργανικές θέσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες δομών:

100 θέσεις σε περιοχές διορισμού για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

90 θέσεις σε ΚΕΔΑΣΥ

280 θέσεις σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Στις 100 θέσεις των περιοχών διορισμού περιλαμβάνονται:

ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού: 30

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου: 20

ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων: 15

ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών: 5

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών: 10

ΠΕ29 Εργοθεραπευτών: 20

Στα ΚΕΔΑΣΥ κατανέμονται συνολικά 90 θέσεις:

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου: 20

ΠΕ23 Ψυχολόγων: 20

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών: 5

ΠΕ29 Εργοθεραπευτών: 25

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: 20

Οι 280 θέσεις των ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αφορούν τους κλάδους:

ΠΕ23 Ψυχολόγων: 140

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών: 140.

Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων

Σε περίπτωση ταυτόχρονης μηχανογραφικής ροής, η σειρά εξέτασης είναι συγκεκριμένη:

Προηγούνται οι υποψήφιοι του πίνακα Β΄ της Ειδικής Αγωγής.

Ακολουθούν τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ των πινάκων Γ1΄ και Γ2΄.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι υποψήφιοι του πίνακα Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης.

Όποιος καταλάβει θέση διορισμού αποκλείεται από τις επόμενες ροές κλάδων ή ειδικοτήτων στις οποίες είναι επίσης υποψήφιος.

Τα γενικά προσόντα και τα ηλικιακά όρια

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

Έλληνες πολίτες,

πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ή να ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες ομογενών.

Απαιτείται να διαθέτουν την υγεία που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα διορισμού τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

Το κατώτατο ηλικιακό όριο είναι το 21ο έτος και το ανώτατο το 67ο έτος.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία, ΟΤΑ ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, εφόσον δεν έχει περάσει πενταετία από την απόλυση.

Δεν συμμετέχουν επίσης όσοι εμπίπτουν στα γενικά κωλύματα διορισμού του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση αλλά όχι να αναλάβουν άμεσα

Ορισμένοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν εξακολουθούν να διατηρούν ασυμβίβαστη ιδιότητα.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

όσοι συμμετέχουν ή διοικούν εμπορικές εταιρείες ή ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα,

όσοι ασκούν έργο ασυμβίβαστο με το βουλευτικό αξίωμα,

όσοι εργάζονται με πλήρες ωράριο στο Δημόσιο ή σε κρατικό νομικό πρόσωπο,

οι ιδιοκτήτες ή διδάσκοντες σε φροντιστήρια,

οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία.

Για τους εκπαιδευτικούς, κώλυμα αποτελεί επίσης η κατοχή θέσης στη δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας, εκτός εάν ολοκληρωθεί νόμιμα η παραίτησή τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού τους στην Ελλάδα.

Τι ισχύει για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι άνδρες υποψήφιοι θα συμπεριληφθούν στη μηχανογραφική ροή μόνο εφόσον στον προσωπικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ έχει συμπληρωθεί με την ένδειξη «ΝΑΙ» το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις».

Όσοι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, αλλά διαπιστώνουν ότι το πεδίο δεν έχει ενημερωθεί, πρέπει μέσα στην προθεσμία:

να επιλέξουν την ένδειξη «ΝΑΙ»,

να συμπληρώσουν τον στρατιωτικό τους αριθμό,

να πατήσουν «Καταχώριση».

Για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προέρχονται από χώρα όπου δεν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση, απαιτείται επικοινωνία με το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ και αποστολή του σχετικού πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού.

Διετής παραμονή στην περιοχή διορισμού

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται αρχικά προσωρινά σε κενή θέση της περιοχής ή της δομής στην οποία διορίζονται. Η οριστική τους τοποθέτηση πραγματοποιείται στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας των μεταθέσεων.

Όλοι οι διοριζόμενοι οφείλουν να παραμείνουν στην περιοχή ή στη δομή διορισμού τους για τουλάχιστον δύο σχολικά έτη. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται μετάθεση ή απόσπαση που μεταβάλλει την τοποθέτησή τους.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, για όσους οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 75% και για όσους έχουν τέκνο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, με την προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Πενταετής υποχρέωση στην Ειδική Αγωγή

Όσοι διοριστούν σε θέση της Ειδικής Αγωγής υποχρεούνται, εκτός από τη διετή παραμονή στην περιοχή διορισμού, να υπηρετήσουν στην Ειδική Αγωγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τόσο τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ όσο και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίζονται στις αντίστοιχες δομές.

Τριετής αποκλεισμός από νέο διορισμό ή πρόσληψη

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα διοριστούν αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους στο ΦΕΚ.

Ο αποκλεισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν τελικά αναλάβουν υπηρεσία. Αν το τρίτο έτος συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, μπορούν να διοριστούν ή να προσληφθούν μόνο από το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

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