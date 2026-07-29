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Διευθυντές ΠΕΠΑΛ: Οι οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
29/07/2026 - 15:00
Διευθυντές ΠΕΠΑΛ: Οι οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων
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Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Διευθυντών στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ακρωτηρίου και Λαυρίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων.

Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.), αφού αποφάνθηκε αιτιολογημένα επί των υποβληθεισών ενστάσεων, προχώρησε στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη στάδιο της διαδικασίας επιλογής των νέων Διευθυντών των δύο σχολικών μονάδων.

 

Οριστικοί Πίνακες

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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

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