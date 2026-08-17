ΙΚΥ: Νέες υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

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Νέα δυνατότητα χρηματοδότησης για υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα ανοίγει μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος στήριξης της μεταπτυχιακής και διδακτορικής εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση αφορά τη χορήγηση υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα και εντάσσεται στην Πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και για την υποστήριξη της εσωτερικής κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων», με κωδικό ΟΠΣ 6019673.

Ειδικότερα, η νέα πρόσκληση αφορά το Υποέργο 2 «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής», δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψήφιους διδάκτορες να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της ερευνητικής τους εργασίας.

Το πρόγραμμα έρχεται να ενισχύσει οικονομικά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος διαβίωσης αλλά και οι απαιτήσεις της πολυετούς ερευνητικής δραστηριότητας αποτελούν σημαντική πρόκληση για πολλούς νέους ερευνητές. Μέσω των υποτροφιών επιδιώκεται να υποστηριχθούν υποψήφιοι διδάκτορες κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους πορείας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, το οποίο δεν περιορίζεται στις διδακτορικές σπουδές, αλλά περιλαμβάνει επίσης υποτροφίες για τη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και δράσεις για την υποστήριξη της εσωτερικής κινητικότητας υποψηφίων διδακτόρων.

Με την έκδοση της πρόσκλησης καθορίζεται το πλαίσιο για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, με τους υποψηφίους να καλούνται να εξετάσουν αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία που προβλέπεται από το ΙΚΥ.

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