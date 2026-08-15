Ποιές είναι οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου 2026

Την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους ζητά το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της άδειας λειτουργίας τριών ιδιωτικών «πανεπιστημίων» για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.