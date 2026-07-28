Ανατροπή στις λαϊκές αγορές: Το νέο ΦΕΚ που φέρνει τα πάνω-κάτω στους πάγκους

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Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας για τους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές της Αττικής, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ.

Το νέο καθεστώς προβλέπει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων σε εννέα διακριτές επαγγελματικές κατηγορίες, με κάθε πωλητή να μπορεί πλέον να δραστηριοποιείται μόνο στην κατηγορία που θα επιλέξει. Για την προσαρμογή στις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών(ΠΟΣΠΛΑ) χαρακτηρίζει τη ρύθμιση ως ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου.

Λαϊκές αγορές: Νέο πλαίσιο για τους επαγγελματίες πωλητές – Οι 9 κατηγορίες δραστηριότητας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 4579/24.07.2026) η υπουργική απόφαση που καθορίζει νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, εισάγοντας διαχωρισμό των ειδών πώλησης σε εννέα διακριτές επαγγελματικές κατηγορίες.

Μία κατηγορία δραστηριότητας για κάθε πωλητή

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι επαγγελματίες πωλητές θα πρέπει να ενταχθούν αποκλειστικά σε μία από τις εννέα κατηγορίες δραστηριότητας που θεσπίζονται και θα μπορούν να ασκούν μόνο τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην κατηγορία που θα επιλέξουν.

Για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς προβλέπεται μεταβατική περίοδος διάρκειας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Οι νέες κατηγορίες

Οι εννέα κατηγορίες δραστηριότητας αφορούν:

Οπωροκηπευτικά και αγροτικά προϊόντα.

Τρόφιμα και λοιπά διατροφικά είδη.

Νωπά αλιεύματα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Άνθη, φυτά και είδη κηπουρικής.

Καντίνες και είδη κυλικείου.

Είδη οικιακής χρήσης και ψιλικά.

Είδη ένδυσης και υπόδησης.

Λευκά είδη.

Είδη για κατοικίδια ζώα.

Ιδιαίτερη καινοτομία της νέας ρύθμισης αποτελεί η δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας για είδη που αφορούν κατοικίδια ζώα, στην οποία περιλαμβάνονται τροφές, εξοπλισμός, αξεσουάρ και προϊόντα περιποίησης.

Ποια προϊόντα περιλαμβάνονται

Στις επιμέρους κατηγορίες εντάσσονται, μεταξύ άλλων, νωπά οπωροκηπευτικά, όσπρια, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά, νωπά πουλερικά, προϊόντα αλιείας, άνθη και φυτώρια, καθώς και είδη ένδυσης, υπόδησης, λευκά είδη και προϊόντα οικιακής χρήσης.

Παράλληλα, ορισμένα τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, όπως το μέλι, το ελαιόλαδο, οι ελιές, οι φυσικοί χυμοί και τα βιολογικά προϊόντα, θα μπορούν να διατίθενται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας.

Η θέση της ΠΟΣΠΛΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η υπουργική απόφαση υλοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου.

Όπως επισημαίνει, η νέα ρύθμιση διαμορφώνει ένα σαφέστερο και πιο οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας για τους επαγγελματίες πωλητές, ενώ τονίζει ότι θα παρακολουθεί την εφαρμογή της και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων.