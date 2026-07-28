ΔΥΠΑ: Άνοιξαν 1.000 θέσεις για άνεργους πτυχιούχους – Μισθός έως 1.250 ευρώ

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ΔΥΠΑ: 1.000 θέσεις εργασίας για άνεργους πτυχιούχους με αποδοχές έως 1.250 ευρώ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 έως 54 ετών. Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας, διάρκειας ενός έτους, με τις μηνιαίες αποδοχές να φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59. Η επιλογή των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί βάσει μοριοδότησης, ελέγχου δικαιολογητικών και ατομικής δομημένης συνέντευξης.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα

Η δράση φέρει τον τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ».

Βασικός στόχος είναι η άμεση στήριξη εγγεγραμμένων ανέργων με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Πώς θα γίνουν 8.000 προσλήψεις μέσω ΔΥΠΑ

Οι θέσεις εργασίας έχουν διάρκεια 12 μηνών, ενώ οι αποδοχές μπορούν να ανέλθουν έως τα 1.250 ευρώ τον μήνα.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άνεργοι ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει μόνο μία αίτηση. Σε αυτήν θα πρέπει να επιλέξει μία κατηγορία εκπαίδευσης, δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ, μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία ολοκληρώνεται την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59, μετά την οποία δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία.

Πώς θα γίνει η κατάταξη των υποψηφίων

Η επιλογή των ωφελουμένων θα βασιστεί σε σύστημα μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά στοιχεία.

Μεταξύ των κριτηρίων είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο μοριοδότησης τους 18 μήνες, καθώς και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, έως πέντε παιδιά.

Πρόσθετη μοριοδότηση προβλέπεται για την ύπαρξη ανήλικων τέκνων με αναπηρία, την επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών και την ολοκλήρωση ενός πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται ακόμη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξάρτητα από το γνωστικό του αντικείμενο, καθώς και η επίδοση του υποψηφίου στην ατομική δομημένη συνέντευξη.

Έλεγχος δικαιολογητικών και ηλεκτρονική επιλογή

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει κάθε ενδιαφερόμενος από τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Το ΦΕΚ της δράσης και το σχετικό Παράρτημα περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, καθώς και την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα.

Προτάσεις τίτλων