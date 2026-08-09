Προσοχή! Νέα απάτη με το όνομα του e-ΕΦΚΑ – Το email που δεν πρέπει να ανοίξετε
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν το όνομα του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες και να αποσπάσουν προσωπικά τους στοιχεία.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με τους επιτήδειους να χρησιμοποιούν το όνομα του e-ΕΦΚΑ προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες και να αποσπάσουν προσωπικά τους στοιχεία.
Οι δράστες αποστέλλουν παραπλανητικά e-mails, στα οποία ισχυρίζονται ότι η κάρτα υγείας του παραλήπτη έχει τεθεί σε αναστολή. Στο μήνυμα καλούν τους πολίτες να συνδεθούν σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για απόπειρα υποκλοπής προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, καθώς οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στα μηνύματα δεν οδηγούν σε επίσημες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Μην ανοίγετε τους συνδέσμους
Οι αρμόδιες Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να αγνοούν τα συγκεκριμένα μηνύματα και να μην καταχωρούν σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.
Για οποιαδήποτε συναλλαγή ή ενημέρωση, οι πολίτες θα πρέπει να επισκέπτονται απευθείας την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή τους και όχι μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε ύποπτα ηλεκτρονικά μηνύματα.
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