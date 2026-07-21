Επίδομα γέννησης από τους δήμους έως 3.000 ευρώ – Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

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Νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αποκτούν οι δήμοι, καθώς ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους δίνει τη δυνατότητα να χορηγούν επίδομα γέννησης έως και 3.000 ευρώ, με τους ίδιους να καθορίζουν τους όρους και τα κριτήρια χορήγησης.

Το επίδομα γέννησης βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων προβλέψεων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να ενισχύουν οικονομικά τις οικογένειες με παιδιά. Η νέα πρόβλεψη επιτρέπει τη χορήγηση ποσού που μπορεί να φτάσει έως και τα 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, με την τελική απόφαση να ανήκει στα δημοτικά συμβούλια.

Η ρύθμιση έρχεται ως απάντηση στο διαρκώς εντεινόμενο δημογραφικό πρόβλημα, ενώ αποτελεί και ένα διαχρονικό αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν συνδέεται με το επίδομα γέννησης που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ, αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτό.

Οι αποφάσεις περνούν στα δημοτικά συμβούλια

Η εφαρμογή του μέτρου δεν θα είναι ενιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Κάθε δήμος θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει εάν θα χορηγεί το επίδομα, καθώς και το ύψος του, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

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Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι δήμοι μπορεί να επιλέξουν να καταβάλουν το ανώτατο ποσό των 3.000 ευρώ, ενώ άλλοι να προχωρήσουν σε μικρότερες ενισχύσεις, ακόμη και της τάξης των 50 ή 100 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχει η δυνατότητα να μην υιοθετηθεί καθόλου το μέτρο από κάποιον δήμο.

Τα κριτήρια που θα καθορίζει κάθε ΟΤΑ

Δεν προβλέπεται ενιαίο πλαίσιο ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν αυτόνομα τα εισοδηματικά, περιουσιακά ή άλλα κριτήρια που θα εφαρμόζουν.

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Μεταξύ των παραμέτρων που ενδέχεται να εξετάζονται είναι η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων στον εκάστοτε δήμο, καθώς και άλλες προϋποθέσεις που θα αποφασίζονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα, με βάση τις τοπικές ανάγκες και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Πότε μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου

Η ενεργοποίηση της δυνατότητας χορήγησης του επιδόματος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα, εφόσον ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα δημοτικά συμβούλια.

Οι αποφάσεις αυτές, ωστόσο, θα υπόκεινται στον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πριν τεθούν σε ισχύ και προχωρήσουν οι καταβολές προς τους δικαιούχους.

Τι ισχύει για τη φορολόγηση και το επίδομα του ΟΠΕΚΑ

Η χορήγηση του δημοτικού επιδόματος δεν επηρεάζει την καταβολή του επιδόματος γέννησης από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς πρόκειται για δύο διακριτές παροχές με διαφορετική αρμοδιότητα.

Παράλληλα, αναμένεται εγκύκλιος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα αποσαφηνίσει ζητήματα όπως ο αφορολόγητος και ακατάσχετος χαρακτήρας της ενίσχυσης, η αναγραφή της ή μη στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και το εάν θα αφορά και αλλοδαπούς πολίτες ή αποκλειστικά Έλληνες δικαιούχους.