Έρχεται ισχυρός καύσωνας ή όχι; Τι προβλέπουν τα κορυφαία προγνωστικά μοντέλα

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Τα δύο κορυφαία προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού μετά τα μέσα Ιουλίου, με το ενδεχόμενο ισχυρού καύσωνα να παραμένει ανοιχτό.

Ο καιρός για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς τα δύο βασικά παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς την εξέλιξη της θερμοκρασίας στη χώρα μας.

Οι χάρτες πρόγνωσης που εκδόθηκαν στις 7 Ιουλίου (00Z) αποτυπώνουν δύο διαφορετικές εικόνες. Το ένα σενάριο κάνει λόγο για ιδιαίτερα ισχυρό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα, ενώ το άλλο προβλέπει έντονη καλοκαιρινή ζέστη, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες.

Το σενάριο του GFS για ακραίο καύσωνα

Το αμερικανικό μοντέλο GFS εξακολουθεί να προβλέπει έντονη θερμή εισβολή από τις 19 Ιουλίου, με τις θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, η κατάσταση κορυφώνεται το διάστημα από 21 έως 23 Ιουλίου, όταν στα 850 hPa οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους +28°C ή τοπικά τους +29°C. Εφόσον αυτή η πρόγνωση επαληθευτεί, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τους 44°C με 45°C, ιδιαίτερα σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και του εσωτερικού της Πελοποννήσου. Στο ίδιο σενάριο, η απουσία μελτεμιού ενισχύει τις συνθήκες έντονης ζέστης.

Η διαφορετική εκτίμηση του ECMWF

Αντίθετα, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF παρουσιάζει μια σαφώς πιο ήπια εικόνα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στις προβλέψεις του για τις 21 και 22 Ιουλίου, οι θερμότερες αέριες μάζες παραμένουν κυρίως στα δυτικά και νότια Βαλκάνια, ενώ πάνω από την Ελλάδα επικρατούν ηπιότερες συνθήκες, που αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες περίπου 37°C έως 39°C. Παράλληλα, το μοντέλο διατηρεί ασθενή βόρεια ροή στο Αιγαίο, στοιχείο που λειτουργεί περιοριστικά στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Η αβεβαιότητα των μακρινών προγνώσεων

Η χρονική απόσταση των περίπου δύο εβδομάδων από την εξεταζόμενη περίοδο δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις συνοδεύονται από αυξημένη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το GFS συχνά εμφανίζει πιο ακραία θερμά σενάρια σε τόσο μεγάλες χρονικές αποστάσεις, τα οποία στη συνέχεια αναθεωρούνται, ενώ το ECMWF παρουσιάζει συνήθως πιο σταθερή συμπεριφορά στις μακρινές προβλέψεις.

Τι θεωρείται πιθανό αυτή τη στιγμή

Το κοινό στοιχείο και των δύο προγνωστικών μοντέλων είναι ότι μετά τις 15-16 Ιουλίου αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Το εάν αυτή η μεταβολή θα εξελιχθεί σε παρατεταμένο και ακραίο καύσωνα ή θα περιοριστεί σε έντονη, αλλά φυσιολογική για την εποχή, καλοκαιρινή ζέστη αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα 24ωρα, όταν τα προγνωστικά μοντέλα θα συγκλίνουν περισσότερο ως προς την τελική εξέλιξη.