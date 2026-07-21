Καύσωνας: Μεγάλη προσοχή – Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν» κόκκινο

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Καύσωνας: Οι περιοχές της Αττικής που θα ψηθούν – Απαγορευτικό στον ήλιο 12:00-17:00, έκτακτα μέτρα

Αρκετά δύσκολες θα είναι οι δύο επόμενες μέρες με τον καύσωνα καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας, όσο και τη νύχτα.

Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42°C, με τη ΓΣΕΕ να καθιστά υποχρεωτική την παύση εργασιών για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και το υπουργείο Υγείας να καθιστά την προσοχή των πολιτών, κυρίως των ευπαθών ομάδων.

Οι πιο δύσκολες μέρες

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες του καύσωνα καθώς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το θερμόμετρο θα κινείται τουλάχιστον από 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου, θα φτάσει τους 42 βαθμούς στις εξής περιοχές:

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Αιτωλοακαρνανία

Φθιώτιδα

Bοιωτία

Πελοπόννησο

«Οι θερμοκρασίες αυτές μετριούνται στη σκιά. Όταν κάποιος περπατά στον ήλιο το μεσημέρι, η θερμική καταπόνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Την Τετάρτη οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένονται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα και θα κυμανθούν μεταξύ 40 και 42 βαθμών», σχολίασε η μετεωρολόγος του Star.

Οι περιοχές της Αττικής που θα ψηθούν

Την Τρίτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά του νομού, στο Θριάσιο Πεδίο, με περιοχές όπως η Ελευσίνα και η Μάνδρα να φτάνουν τους 40 βαθμούς, πιθανώς και λίγο υψηλότερα τοπικά.

«Την Τετάρτη, όμως, η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πιθανότητα να δούμε 40 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 37 και 38 βαθμών. Μια σημαντική διευκρίνιση είναι ότι στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα σε τσιμέντο και άσφαλτο, και ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ πιο έντονη», εξήγησε η μετεωρολόγος.

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας) στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση της εργασίας το επιτρέπει.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν άτομα με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι:

οι καρδιοπαθείς

οι πνευμονοπαθείς

οι πάσχοντες-ουσες από χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ)

οι λαμβάνοντες-ουσες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ)

οι γυναίκες κατά την κύηση

οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών

τα άτομα που εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον

Η ένταξη στις ομάδες αυτές πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση ή από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών από 12:00 – 17:00 για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν ισχύει μία από τις εξής συνθήκες:

Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 40°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%.

Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%.

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Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα – Εργοτάξια

Η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 12:00 έως 17:00 στα υπαίθρια εργοτάξια, καθώς η θερμική καταπόνηση εντείνεται σημαντικά λόγω της απουσίας φυσικής σκίασης, της έντονης σωματικής καταβολής (χειρωνακτική εργασία) και της συσσώρευσης θερμότητας από τα δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, ασφαλτάμιγες, μεταλλικές κατασκευές).

Διανομείς (Delivery) & Πλατφόρμες

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι διανομείς προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σύμβασης.

Τι ισχύει για το delivery όταν έχει καύσωνα

Στην υποχρεωτική παύση εργασίας τις ώρες 12:00 – 17:00 εντάσσονται και οι οδηγοί ντελίβερι

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Βάσει ειδικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ), το ωράριο διαμορφώνεται 07:00 – 13:00 (με παύση έως τις 19:00 χωρίς περικοπή ημερομισθίου) όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 38°C. Στους 36°C και 37°C η εργασία διακόπτεται από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ορυχεία και Λατομεία

Προβλέπεται η διακοπή υπαίθριων εργασιών για την αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία σε συνθήκες υπέρβασης των ορίων θερμοκρασίας.

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιπλέον των παραπάνω, προβλέπονται τα εξής:

Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους και κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών και τα διαλείμματα.

Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής (όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους).

Παροχή προστατευτικών μέσων του δέρματος (αντηλιακά) και καλυμμάτων αυχένα, ύστερα από γνώμη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.

Πόσιμο Νερό: Πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία 10-15°C.

Παρεμβάσεις στις Εγκαταστάσεις: Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.

Χρόνος Εργασίας & Διαλείμματα: Επιβάλλεται οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και εκτέλεση των επιβαρυντικών εργασιών σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Απαιτείται μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε επιβαρυμένους θερμικά χώρους μεταξύ 12:00 και 17:00.

Χώροι Ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλοι, σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τα διαλείμματα.

Υγιεινή Κλιματισμού: Όπου χρησιμοποιούνται κλιματιστικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αποφυγή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων) και σωστή συντήρηση των μονάδων για την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης.

Αξιολόγηση Παραγόντων: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. έλλειψη εγκλιματισμού, αφυδάτωση, εντατική σωματική εργασία, βαριά/μη διαπερατά ρούχα).

Οδηγίες για πρόληψη

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων:

1. Συμπτώματα και παθολογικές καταστάσεις

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας.

Ήπια έως μέτρια συμπτώματα:

Δυνατός πονοκέφαλος

Ατονία και αίσθημα κόπωσης

Τάση για λιποθυμία

Πτώση της αρτηριακής πίεσης

Ναυτία και έμετοι

Ταχυπαλμία

Σοβαρά συμπτώματα (Θερμοπληξία):

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος (άνω των 40,5°C)

Ξηρό, κόκκινο και ζεστό δέρμα (χωρίς εφίδρωση)

Ξηρή και πρησμένη γλώσσα

Ζάλη, σύγχυση και παραλήρημα

Ταχύπνοια και σπασμοί

Απώλεια συνείδησης

2. Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ηλικιακές ομάδες & ειδικές καταστάσεις: Ηλικιωμένοι, μωρά και μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, καθώς και υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα.

Εργαζόμενοι & αθλητές: Οσοι εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον.

Άτομα με χρόνιες παθήσεις: Καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Άτομα με οξεία νόσο: Όσοι νοσούν με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα (διάρροια/έμετο).

Άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή: Όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα ή ορμονούχα σκευάσματα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης

Παραμονή σε δροσερούς χώρους: Χρήση κλιματισμού ή ανεμιστήρων και επαρκής αερισμός των χώρων.

Ένδυση: Ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα και χρήση καπέλου.

Αποφυγή έκθεσης: Αποφυγή απευθείας έκθεσης στον ήλιο και έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά τις ώρες 11:00 έως 17:00.

Διατροφή & Ενυδάτωση: Συχνά ντους, ελαφρά γεύματα και άφθονα υγρά (νερό, φυσικοί χυμοί). Αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Σε περίπτωση έντονης εφίδρωσης, συνιστάται πρόσθετη λήψη αλατιού μόνο κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Μέριμνα για ευάλωτους: Καθημερινή επικοινωνία και υποστήριξη ηλικιωμένων. Ειδική μέριμνα και εξοπλισμός κλιματισμού σε δομές φιλοξενίας (νεογνά, παιδιά, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία).

4. Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας

Αμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, ευάερο, σκιερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Αφαίρεση των περιττών ρούχων.

Τοποθέτηση παγοκύστεων ή δροσερών επιθεμάτων στον λαιμό, στις μασχάλες και στη βουβωνική χώρα.

Εμβάπτιση σε μπανιέρα με κρύο νερό, δροσερό ντους ή ψεκασμό με νερό.

Χορήγηση δροσερών υγρών σε μικρές γουλιές, μόνο εφόσον το άτομο διατηρεί τις αισθήσεις του.

Αμεση κλήση για ιατρική βοήθεια και μετάβαση σε νοσοκομείο.

5. Μέτρα ασφαλείας και πρόληψη πυρκαγιών

Παράλληλα με τα μέτρα ατομικής προστασίας, συνιστάται στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε θερμή εργασία στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιά

Η υψηλότερη θερμοκρασία τη Δευτέρα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε τη Δευτέρα στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40ο σε 24 σταθμούς (περίπου το 4% του συνόλου) και τους 37οC σε 159 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).