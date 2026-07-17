Καύσωνας: Έρχεται το πρώτο κύμα – Τι αναμένεται τον Σεπτέμβριο

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Τα τελευταία καλοκαίρια παρατεταμένοι και και έντονοι καύσωνες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην χώρα μας ήδη από τον Ιούλιο, ωστόσο η φετινή εικόνα είναι διαφορετική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και την Αθηναΐδα Νέγκα, ο έμπειρος μετεωρολόγος χαρακτήρισε το φετινό καλοκαίρι έως τώρα ήπιο. Επεσήμανε ότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου χωρίς να έχουμε «καεί» από κάποιο ισχυρό κύμα ζέστης, σε αντίθεση με αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης που έχουν ήδη βιώσει διαδοχικά επεισόδια ακραίας θερμότητας.

«Φτάνουμε 15 Ιουλίου και δεν θα έχουμε καύσωνα. Από εκεί και πέρα, ο Αύγουστος σιγά-σιγά αρχίζει και πέφτει η ζέστη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Αρνιακός. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο να σημειωθεί ένα θερμό επεισόδιο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και ειδικότερα μετά τις 27 του μήνα.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο θα επηρεάσει και την Ελλάδα

Όπως εκτίμησε, ο καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται προς τον Σεπτέμβριο. Ο μετεωρολόγος προβλέπει ένα ζεστό αλλά και πιο βροχερό φθινόπωρο, καθώς θεωρεί πως η χώρα μας θα επηρεαστεί, έστω και καθυστερημένα, από το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

«Φοβάμαι κυρίως τον Σεπτέμβριο. Περιμένω ότι θα έχουμε κάποιες δυνατές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, γιατί έχει ζεστάνει πάρα πολύ η θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το Σαββατοκύριακο 18 – 19 Ιουλίου θα είναι ιδιαίτερα ζεστό, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε κλειστές πεδινές περιοχές.