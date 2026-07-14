Καιρός: Έρχεται καύσωνας με ισχυρά μελτέμια και κίνδυνο πυρκαγιών

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Με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα. Αντίθετα, στα ανατολικά παράκτια και στο Αιγαίο, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συγκρατήσουν τις θερμοκρασίες σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι, με τα σημερινά δεδομένα, το έντονο θερμό επεισόδιο δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά, που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Τρίτη: Ηλιοφάνεια και θυελλώδεις βοριάδες

Για σήμερα, Τρίτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βορειοανατολικά και στη νότια Πελοπόννησο, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες.

Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά πελάγη θα αγγίζουν τα 7, τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο και το νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου κατά τόπους θα πνέουν θυελλώδεις.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 33 και 36 βαθμών, ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τους 37°C.

Τετάρτη: Ξεκινά ο καύσωνας

Από την Τετάρτη αρχίζει η νέα θερμή φάση του καιρού.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά αίθριες, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ισχυροί, στα 6 έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά στο εσωτερικό της χώρας, φτάνοντας τους 37 με 38 βαθμούς, κυρίως στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Αργολίδας, ενώ τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 39°C.

Πέμπτη: Τοπικές καταιγίδες στα βόρεια

Την Πέμπτη αναμένεται μικρή ενίσχυση της αστάθειας στη βόρεια Ελλάδα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειότερα τμήματα της Πίνδου και στα ορεινά της Μακεδονίας.

Στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση.

Στην υπόλοιπη χώρα, όμως, η ζέστη θα επιμείνει, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στην περιοχή του Αγρινίου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί, στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να ενισχύονται και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Παρασκευή: Επιμένουν η ζέστη και μελτέμια

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, επηρεάζοντας σημαντικά και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση μόνο στα ανατολικά, λόγω της επίδρασης των ανέμων, ενώ στο εσωτερικό της χώρας θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες.

Η παρατεταμένη ζέστη θα προκαλέσει περαιτέρω ξήρανση της χαμηλής βλάστησης και των λεπτών καυσίμων, διευκολύνοντας την ανάφλεξή τους. Σε συνδυασμό με τα ισχυρά μελτέμια, δημιουργούνται συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη επαγρύπνηση πολιτών και αρμόδιων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών.