ΑΣΕΠ – 315 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

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Από σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στο www.asep.gr για τη συμμετοχή στην προκήρυξη 6Κ/2026 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 315 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς, πλην του Υπουργείου Υγείας.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 15 ευρώ και η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής εκπνέει την Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026 στις 2μμ.

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Χειρουργικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής

ΠΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΠΕ Νοσηλευτικής

ΠΕ Βιοχημικών Ειδ. ΠΕ Βιοχημικών

ΤΕ ΜαιευτικήςΕιδ. ΤΕ Μαιευτικής

ΤΕ Νοσηλευτικής Ειδ. ΤΕ Νοσηλευτικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ακτινολογίας ή Ακτινοδιαγνωστικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Καρδιολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γυναικολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Μαιευτικής και Γυναικολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Νευρολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ορθοπεδικής ή Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. Γενικής Ιατρικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογικής Ανατομικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παιδιατρικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παιδιατρικής (ΙΔΑΧ)

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Εσωτερικής Παθολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. ΠΕ Ιατρών (οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας)

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Ιατρικής ή Κοινωνικής Ιατρικής

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας

ΠΕ Ιατρών Ειδ. Πνευμονολογίας Φυματολογίας

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά υποψηφίους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δηλαδή απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, και ο στόχος είναι να καλυφθούν θέσεις σε εξειδικευμένα νοσοκομεία, δομές κοινωνικής μέριμνας της χώρας και άλλους φορείς του Δημοσίου.