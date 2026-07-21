Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – Υποχρεωτική ασφάλιση και μητρώο

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Αυστηρότερο πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και δημιουργία μητρώου καταγραφής, σε μια προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Νέο πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών δρομολογεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με το σχετικό νομοσχέδιο να εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στόχος των νέων διατάξεων, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η καλύτερη προστασία των ανηλίκων, καθώς η χρήση των μέσων μικροκινητικότητας αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις:

Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια.

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κινούνται σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή εκμίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της αυξημένης εμπλοκής των ηλεκτρικών πατινιών σε τροχαία περιστατικά, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.

Δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών

Σημαντική καινοτομία του νέου πλαισίου αποτελεί η δημιουργία ειδικού μητρώου στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μέσω του μητρώου θα καταγράφονται τα ηλεκτρικά πατίνια, διευκολύνοντας την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών και των χρηστών σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή παραβάσεων.

Η πρόβλεψη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τους ελέγχους και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παραμένει υποχρεωτικό το κράνος

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φορούν προστατευτικό κράνος, να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση και να αποφεύγουν τη χρήση ακουστικών.

Εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί, η κατοχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα αποτελεί επίσης υποχρεωτική προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες

Το νέο πλαίσιο προβλέπει και αυστηρότερες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες κυκλοφορίας, με τα διοικητικά πρόστιμα να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποτροπή της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους υψηλής ταχύτητας, καθώς και στην αντιμετώπιση περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης.

Γιατί προωθούνται άμεσα οι αλλαγές

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, οι ρυθμίσεις αυτές προωθούνται ανεξάρτητα από τις ευρύτερες αλλαγές που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση επέλεξε να επισπεύσει την ψήφιση των μέτρων, κρίνοντας ότι η προστασία των ανηλίκων και η αντιμετώπιση των αυξανόμενων ατυχημάτων δεν μπορούν να περιμένουν την ολοκλήρωση της συνολικής αναθεώρησης του ΚΟΚ.

Στόχος του υπουργείου είναι το νέο καθεστώς να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.