ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Μέχρι πότε οι αιτήσεις

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Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γονείς και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και τη συμμετοχή σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την περίοδο 2026-2027.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, διαθέτει προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 393 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων της ΕΕΤΑΑ(www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα

Από 20 έως και 21 Ιουλίου 2026 υποβάλλουν αίτηση οι πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 3, 4 ή 5.

Από 22 έως και 23 Ιουλίου 2026 ακολουθούν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 6, 7, 8 ή 9.

Από τις 24 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου 2026, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Η πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων αντλείται αυτόματα από τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γονείς και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών.

Παράλληλα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

Ανάδοχοι γονείς

Επίτροποι

Δικαστικοί συμπαραστάτες

Νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελουμένων

Η δράση αφορά βρέφη, παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβους, καθώς και άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να ενταχθούν σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Προϋπολογισμός άνω των 393 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ συμμετέχουν και εθνικοί πόροι μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στήριξης των οικογενειών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης για χιλιάδες παιδιά σε όλη τη χώρα.