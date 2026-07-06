Καιρός – Καύσωνας: Ποιές περιοχές θα «δουν» 40άρια

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Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η εβδομάδα ξεκινά με ξηρό και ζεστό καιρό, εντείνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ειδικά σε περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου.

Καύσωνας– Σήμερα Δευτέρα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κυρίως στην Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι, που φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, προκαλούν αυξημένη επικινδυνότητα, ιδιαίτερα στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι είναι πιο ήπιοι, ωστόσο ενισχύονται το μεσημέρι και το απόγευμα, επεκτεινόμενοι και προς τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι θερμοκρασίες σήμερα παραμένουν σχετικά ήπιες, με μέγιστες τιμές που δεν ξεπερνούν τους 32-34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Στην Αττική, ο καιρός είναι γενικά καλός με λίγα σύννεφα στα ανατολικά και βόρεια, ενώ το μελτέμι διατηρείται σταθερό, με θερμοκρασίες κοντά στους 33-34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο βαρδάρης παρουσιάζει ήπιες εντάσεις και ο υδράργυρος κυμαίνεται γύρω στους 32-33 βαθμούς, με λίγα σύννεφα στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη.

Καθώς προχωρά η εβδομάδα, το μελτέμι θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη και μετά, περιοριζόμενο κυρίως στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι παρά τη σταδιακή αύξηση της ζέστης, δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα ή γενικευμένη αστάθεια τις επόμενες ημέρες.