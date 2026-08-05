Φωτιές – Στοιχεία – σοκ: Σχεδόν τα μισά δάση της Αττικής έχουν γίνει στάχτη

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Αποκαλυπτικά και ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα νέα στοιχεία για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, καθώς σχεδόν τα μισά δάση της Περιφέρειας έχουν χαθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Η επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων για την περίοδο 2017-2026, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό στις 31 Ιουλίου, δείχνει ότι το ποσοστό των καμένων δασικών εκτάσεων αυξήθηκε πλέον στο 42%. Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 38%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν εκδηλωθεί 15 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες κατέστρεψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα γης στην Αττική.

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας Αττικής – εξαιρουμένων του Λεκανοπεδίου, της Τροιζηνίας και των νησιωτικών περιοχών – ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Από αυτά, περίπου 800.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 32% της συνολικής επιφάνειας, έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τον δασικό πλούτο της Αττικής. Από τα περίπου 1.230.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, έχουν καταστραφεί περίπου 512.000 στρέμματα, γεγονός που σημαίνει ότι το 42% των δασών της Περιφέρειας έχει γίνει στάχτη μέσα σε δέκα χρόνια.

Τα καμένα ανά περιοχή στην Αττική

2017

Πυρκαγιά: Κάλαμος

Καμένη έκταση: 30.000 στρέμματα

2018

Πυρκαγιές: Κινέτα, Μάτι

Καμένη έκταση: 68.800 στρέμματα

2021

Πυρκαγιές: Γεράνεια, Βαρυμπόμπη, Κερατέα, Βίλια

Καμένη έκταση: 253.700 στρέμματα

2022

Πυρκαγιές: Γλυφάδα, Πεντέλη

Καμένη έκταση: 32.600 στρέμματα

2023

Πυρκαγιές: Κουβαράς, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα

Καμένη έκταση: 215.600 στρέμματα

2024

Πυρκαγιές: Κορωπί, Κερατέα, Σταμάτα, Βαρνάβας

Καμένη έκταση: 110.000 στρέμματα

2025

Πυρκαγιά: Κερατέα

Καμένη έκταση: 15.800 στρέμματα

2026 (έως 03/08)

Πυρκαγιές: Οινόη, Πόρτο Γερμενό

Καμένη έκταση: 104.000 στρέμματα